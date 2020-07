Фонсека готов отдать капитана Ромы главному конкуренту

"Аталанта" претендует на подписание Алессандро Флоренци. Его контракт сейчас принадлежит "Роме". Информацию передает журналист Николо Скира.

Зимой капитан римлян был отправлен в аренду в "Валенсию", но испанцы не будут полноценно выкупать игрока. Паулу Фонсека не будет выпускать футболиста в основе, а потому его продажа крайне вероятна.

Клуб из Бергамо уже начал переговоры с агентами Флоренци. Они хотят заключить с ним полноценную сделку уже до начала следующего сезона.

Contatti molto ben avviati tra l'#Atalanta e l'agente Alessandro Lucci per il passaggio di Alessandro #Florenzi in nerazzurro per la prossima stagione. L'esterno rientrerà dal #Valencia e non rientra nei piani di Fonseca alla #Roma. #calciomercato