Интер готов продать одного из лучших защитников Европы, так как он не подходит Конте

Милан Шкриньяр уже давно находится на радарах многих грандов. Существует вероятность, что "Интер" согласится его отпустить летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главная причина его возможного ухода - Антонио Конте. Он не видит Милана в схеме с тремя защитниками, так как в ней словенец часто "привозит" голы.

Главные претенденты на Шкриньяра - "Ман Сити" и "МЮ". Помимо этого, была информация, что его может подписать "Реал", где он в будущем заменит Рамоса.

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Помимо Шкриньяра, есть вероятность, что "Интер" покинет Годин.