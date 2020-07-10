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Интер готов продать одного из лучших защитников Европы, так как он не подходит Конте

Италия
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Покупатели найдутся

Интер готов продать одного из лучших защитников Европы, так как он не подходит Конте
UA-Футбол
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Милан Шкриньяр уже давно находится на радарах многих грандов. Существует вероятность, что "Интер" согласится его отпустить летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главная причина его возможного ухода - Антонио Конте. Он не видит Милана в схеме с тремя защитниками, так как в ней словенец часто "привозит" голы.

Главные претенденты на Шкриньяра - "Ман Сити" и "МЮ". Помимо этого, была информация, что его может подписать "Реал", где он в будущем заменит Рамоса.

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Помимо Шкриньяра, есть вероятность, что "Интер" покинет Годин.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Милан Шкриньяр
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