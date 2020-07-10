Италия
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Балотелли набрал больше восьми килограмм и весит практически центнер
Уже не супер Марио
Веселые истории, которые связанны с Марио Балотелли продолжаются. Сегодня стало известно, что итальянец немного набрал лишнего веса.
На официальном сайте "Брешии" появились данные о его весе - сообщается, что он весит 99,8 кг. Он набрал сразу восемь лишних килограмм (при росте 190 см). Напомним, что в последнее время игрок имел серьезный конфликт с клубом.
Ранее сообщалось, что Балотелли может перейти в "Бока Хуниорс".
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Камонплей
11.07.2020 в 00:40
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