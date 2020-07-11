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Малиновский против Роналду. Перед матчем Ювентус - Аталанта. LIVE

Италия
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Малиновский против Роналду. Перед матчем Ювентус - Аталанта. LIVE
Егор Бобко Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол проводит стрим перед главным матчем тура в Серии А между "Ювентусом" и "Аталантой". Егор Бобко вместе с экспертом по итальянскому футболу Леоном Вургафтом и известным комментатором Роберто Моралесом обсудят последние новости из лагеря обеих команд, а также поделятся своими прогнозами на игру. Начало трансляции в 22:00.

Пишите свои вопросы в чате трансляции. Самые интересные из них прозвучат в эфире.

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В статье: Криштиану Роналду Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский вТренде Ювентус
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