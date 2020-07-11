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Кулибали готов закончить карьеру в Наполи

Италия
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Сенегалец не думает о трансфере

Кулибали готов закончить карьеру в Наполи
Новина українською

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали заявил, что счастлив в нынешнем клубе.

"Я никогда не говорил клубу о желании уйти. Мы должны найти решение и мы его найдем, но я никогда не говорил о трансфере. Посмотрим, предложит ли президент мне новый контракт. Тогда я мог бы завершить карьеру в Наполи.

Я не думаю ни о каком клубе, кроме Наполи", – цитирует Кулибали Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось об интересе к Кулибали со стороны "Ливерпуля" и обоих манчестерских грандов.

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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