Кулибали готов закончить карьеру в Наполи

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали заявил, что счастлив в нынешнем клубе.

"Я никогда не говорил клубу о желании уйти. Мы должны найти решение и мы его найдем, но я никогда не говорил о трансфере. Посмотрим, предложит ли президент мне новый контракт. Тогда я мог бы завершить карьеру в Наполи.

Я не думаю ни о каком клубе, кроме Наполи", – цитирует Кулибали Gazzetta dello Sport.