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Кулибали готов закончить карьеру в Наполи
Сенегалец не думает о трансфере
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали заявил, что счастлив в нынешнем клубе.
"Я никогда не говорил клубу о желании уйти. Мы должны найти решение и мы его найдем, но я никогда не говорил о трансфере. Посмотрим, предложит ли президент мне новый контракт. Тогда я мог бы завершить карьеру в Наполи.
Я не думаю ни о каком клубе, кроме Наполи", – цитирует Кулибали Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось об интересе к Кулибали со стороны "Ливерпуля" и обоих манчестерских грандов.
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