Бог говорит о себе в третьем лице. Ибрагимович назвал себя идеальным форвардом

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович дал эффектное интервью о себе, собственном величии и любви к "россонери".

- Почему Ибре так нравится быть плохим и неприятным?

- Это вы, журналисты, таким меня изображаете. Я не плохой. Это знают все, кто со мной знаком. На поле - да. На поле я лев. Но это страсть, а не злость.

- Эта страсть вернула тебя в "Милан"?

- Я тут из-за страсти, я играю бесплатно.

- Капелло называет тебя профессором.

- Видели "Последний танец" о Джордане? Я не говорю, что я - Джордан. Я - Ибра, а Джордан - это Джордан. Но я узнаю себя в его отношении к работе, в его требованиях к себе и другим. Многие говорят, что главное - матч. Не для меня. Ты играешь в матче так, как тренируешься. Я хочу, чтобы мои партнеры были готовы на 200%, как и я сам. На поле не все Ибры, но нужно выкладываться по максимуму. Можно в итоге сыграть плохо или хорошо, но, когда я выхожу на поле, то должен чувствовать, что все дают максимум. Я не пойду на войну с тем, кто убежит с поля боя. Но не все такие.

- Милан - твой дом?

- Мой второй дом. Мне жаль, что все так случилось. Десять лет назад Милан был другим, сейчас город намного красивее, позитивнее, стал более интернациональным. Потом началась пандемия, я надеюсь, скоро все наладится. Но с этими масками… Кажется, что все болеют.

- Ты - перфекционист?

- Мне кажется, все хотят быть идеальными. Но идеал - это быть самим собой. Все мы ошибаемся. Когда я делаю херню на поле, то не могу сказать, что это не повторится. Всякое случается. Но я учусь на ошибках. Мы все разные, в этом и красота. Посмотрите на Тайгера Вудса: он был идеальным и что случилось?

- Теперь, когда Бог вернулся, наш чемпионат стал идеальным. "Милан" стал злее и определенно сильнее.

- Это было бы невозможно без Ибры. Они потеряли бы болельщиков. Я должен был помочь, спасти ситуацию. Ибра все разрулит. Для футболиста не играть - это кошмар. Я вернулся в Италию, чтобы завершить карьеру в большом клубе. Говорили, что в Америке слишком легко. Хорошо, я вернулся, и… все остановилось. Наверное, кто-то не хочет, чтобы я заканчивал карьеру.

- А ты заканчиваешь?

- Сейчас сложно об этом говорить. Посмотрим, что будет через два месяца, что произойдет с клубом.

- Что больше влияет на твое решение: уход Бобана и Мальдини, который тоже наверняка уйдет, или то, что Милан максимум может попасть только в Лигу Европы?

- Сейчас нужно сделать все, что в наших силах. Потом будет видно. Конечно, я хочу побеждать. Я - не талисман. Мне все еще хватает адреналина, эмоций и страсти. Я хочу делать разницу. Но если ситуация не поменяется, то я вряд ли останусь в Милане. Я говорю откровенно. Но не знаю, что будет через два месяца. Если я хорошо себя чувствую и играю, то хочу за что-то бороться. Лига Европы не для Ибры и не для "Милана". "Милан" должен играть в Лиге чемпионов и побеждать в чемпионате.

- Ты знаком с Рангником?

- Я не знаю, кто это.

- Знаешь, кто возьмет скудетто?

- Перед паузой я бы сказал, что "Ювентус". Но сейчас мы все потеряли форму. Но "Юве" выше всех классом, у них больше всего опыта. Даже если они играют плохо, то знают, что делать.

- Финал чемпионата будет непредсказуемым?

- Легко танцевать, когда все хорошо. Но необходимо танцевать, и когда все плохо. На нас ответственность.

- Без музыки с трибун все это странно?

- Вы спрашиваете это у Ибры, который не играет на стадионах, где меньше 70 тысяч зрителей? Да, публика - это 50% матча. Зрители заряжают, свистят (мне это нравится), дарят эмоции.

- Публика дает тебе почувствовать себя Богом. Это ты ощущаешь, когда идешь под Курву, разведя руки в стороны?

- Я чувствую себя живым. А болельщики рады молиться своему Богу.

- Новый Ибра уже родился?

- Надеюсь на это, ради футбола и ради болельщиков, которым нужно кем-то восхищаться. Но я его не вижу.

- Нет молодого игрока, который хотя бы отдаленно тебя напоминает?

- Ибрагимович - идеальный нападающий. Не вижу такого другого. Ростом 196 см, мощного, как Майк Тайсон, подвижного, как Мухаммед Али, быстрого, как Брюс Ли… Нет такого.

- Ты можешь продолжить играть, но не в "Милане"?

- Я никогда не закрываю дверь. Но я готов перейти только в клуб, где буду главным. Не туда, где мои слова не будут значить ничего. Вообще у меня много дел. И семья. Два ниндзи, которые, надеюсь, скоро пойдут в армию.