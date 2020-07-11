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Бог говорит о себе в третьем лице. Ибрагимович назвал себя идеальным форвардом
Шведский нападающий "Милана" дал огненное интервью
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович дал эффектное интервью о себе, собственном величии и любви к "россонери".
- Почему Ибре так нравится быть плохим и неприятным?
- Это вы, журналисты, таким меня изображаете. Я не плохой. Это знают все, кто со мной знаком. На поле - да. На поле я лев. Но это страсть, а не злость.
- Эта страсть вернула тебя в "Милан"?
- Я тут из-за страсти, я играю бесплатно.
- Капелло называет тебя профессором.
- Видели "Последний танец" о Джордане? Я не говорю, что я - Джордан. Я - Ибра, а Джордан - это Джордан. Но я узнаю себя в его отношении к работе, в его требованиях к себе и другим. Многие говорят, что главное - матч. Не для меня. Ты играешь в матче так, как тренируешься. Я хочу, чтобы мои партнеры были готовы на 200%, как и я сам. На поле не все Ибры, но нужно выкладываться по максимуму. Можно в итоге сыграть плохо или хорошо, но, когда я выхожу на поле, то должен чувствовать, что все дают максимум. Я не пойду на войну с тем, кто убежит с поля боя. Но не все такие.
- Милан - твой дом?
- Мой второй дом. Мне жаль, что все так случилось. Десять лет назад Милан был другим, сейчас город намного красивее, позитивнее, стал более интернациональным. Потом началась пандемия, я надеюсь, скоро все наладится. Но с этими масками… Кажется, что все болеют.
- Ты - перфекционист?
- Мне кажется, все хотят быть идеальными. Но идеал - это быть самим собой. Все мы ошибаемся. Когда я делаю херню на поле, то не могу сказать, что это не повторится. Всякое случается. Но я учусь на ошибках. Мы все разные, в этом и красота. Посмотрите на Тайгера Вудса: он был идеальным и что случилось?
- Теперь, когда Бог вернулся, наш чемпионат стал идеальным. "Милан" стал злее и определенно сильнее.
- Это было бы невозможно без Ибры. Они потеряли бы болельщиков. Я должен был помочь, спасти ситуацию. Ибра все разрулит. Для футболиста не играть - это кошмар. Я вернулся в Италию, чтобы завершить карьеру в большом клубе. Говорили, что в Америке слишком легко. Хорошо, я вернулся, и… все остановилось. Наверное, кто-то не хочет, чтобы я заканчивал карьеру.
- А ты заканчиваешь?
- Сейчас сложно об этом говорить. Посмотрим, что будет через два месяца, что произойдет с клубом.
- Что больше влияет на твое решение: уход Бобана и Мальдини, который тоже наверняка уйдет, или то, что Милан максимум может попасть только в Лигу Европы?
- Сейчас нужно сделать все, что в наших силах. Потом будет видно. Конечно, я хочу побеждать. Я - не талисман. Мне все еще хватает адреналина, эмоций и страсти. Я хочу делать разницу. Но если ситуация не поменяется, то я вряд ли останусь в Милане. Я говорю откровенно. Но не знаю, что будет через два месяца. Если я хорошо себя чувствую и играю, то хочу за что-то бороться. Лига Европы не для Ибры и не для "Милана". "Милан" должен играть в Лиге чемпионов и побеждать в чемпионате.
- Ты знаком с Рангником?
- Я не знаю, кто это.
- Знаешь, кто возьмет скудетто?
- Перед паузой я бы сказал, что "Ювентус". Но сейчас мы все потеряли форму. Но "Юве" выше всех классом, у них больше всего опыта. Даже если они играют плохо, то знают, что делать.
- Финал чемпионата будет непредсказуемым?
- Легко танцевать, когда все хорошо. Но необходимо танцевать, и когда все плохо. На нас ответственность.
- Без музыки с трибун все это странно?
- Вы спрашиваете это у Ибры, который не играет на стадионах, где меньше 70 тысяч зрителей? Да, публика - это 50% матча. Зрители заряжают, свистят (мне это нравится), дарят эмоции.
- Публика дает тебе почувствовать себя Богом. Это ты ощущаешь, когда идешь под Курву, разведя руки в стороны?
- Я чувствую себя живым. А болельщики рады молиться своему Богу.
- Новый Ибра уже родился?
- Надеюсь на это, ради футбола и ради болельщиков, которым нужно кем-то восхищаться. Но я его не вижу.
- Нет молодого игрока, который хотя бы отдаленно тебя напоминает?
- Ибрагимович - идеальный нападающий. Не вижу такого другого. Ростом 196 см, мощного, как Майк Тайсон, подвижного, как Мухаммед Али, быстрого, как Брюс Ли… Нет такого.
- Ты можешь продолжить играть, но не в "Милане"?
- Я никогда не закрываю дверь. Но я готов перейти только в клуб, где буду главным. Не туда, где мои слова не будут значить ничего. Вообще у меня много дел. И семья. Два ниндзи, которые, надеюсь, скоро пойдут в армию.