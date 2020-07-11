Блан о Рабьо: Юве должен быть терпеливым, потому что в их руках - огромный талант

Экс-наставник "ПСЖ" Лоран Блан поделился мыслями насчет адаптации хавбека "Ювентуса" Адриена Рабьо в туринском клубе.

- Вы удивлены, что Рабьо потребовался почти год, чтобы забить за "Ювентус"?

- Нет, потому что Адриен - уже не мальчик, но ему всего лишь 25 лет. Кроме короткого опыта в "Манчестер Сити" в 14-летнем возрасте, это его первые шаги за пределами Франции. Нужно принимать в расчет то время, что требуется для адаптации к итальянскому футболу и такому отличному клубу, как "Ювентус".

- Как извлечь максимум из Рабьо? В чем секрет?

- Сделать так, чтобы он чувствовал себя уверенно. Так почти со всеми игроками. Но у меня тоже сначала были проблемы с ним в Париже.

- Почему?

- Когда я пришел в "ПСЖ" в 2013 году, Рабьо хотел уйти. Мы несколько раз общались, он повторял, что хочет сменить атмосферу, потому что думал, что он будет мало играть, когда в составе есть Верратти, Тиаго Мотта, Матюиди. Я же был уверен, что он будет играть важную роль, потому что у него есть особенные качества. Сначала я сказал ему об этом, потом пытался доказать делом, часто выпуская его на поле.

В конце концов я решил, что он оценил мою искренность. Тогда он проявил весь свой талант. Он был совсем юн, но двигался по полю как 30-летний. Дело в доверии. Но я понимаю Сарри: тренер не всегда может понять силу игрока за пять минут. Иногда это занимает больше времени "Ювентус" должен быть терпеливым, потому что в их руках - огромный талант. Поверьте мне, в мире не так много таких игроков, как Рабьо, - рассказал французский тренер.