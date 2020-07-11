Серия А. Развал Лацио продолжается

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Сассуоло" 1:2

Голы: Луис Альберто 33 - Распадори 52, Капуто 90+2

"Лацио": Стракоша, Лаццари, Баштуш, Ачерби, Раду (Вавро 83), Ж. Лукаку (Хони 46), Милинкович-Савич (Лейва 67), Пароло, Луис Альберто (Адеканье 83), Иммобиле, Кайседо (Катальди 61)

"Сассуоло": Консильи, Тольян (Мулдур 46), Марлон, Д. Феррари, Кирьякопулос, Локателли, Бурабия, Джуричич (Хараслин 68), Траоре (Капуто 46), Распадори (Маньяни 89), Бога (Рожерио 79)

Предупреждения: Пароло 24, Иммобиле 41, Баштуш 75, Лейва 87 - Мулдур 51, Д. Феррари 83

"Сассуоло" подошёл к отчётному матчу чуть ли не фаворитом. "Нероверди" идут восьмыми, одержали три победы подряд, не проиграли в пяти матчах подряд. А по забитым после рестарта лиги первые с 16-ю. "Лацио" же после рестарта проиграл уже три матча из пяти, пропустил десять мячей и страдает от травм. Спортивный директор Игли Таре даже назвал точное число - 14 травмированных. А всё ещё лучший бомбардир лиги Чиро Иммобиле забил лишь два мяча с игры в последних девяти матчах. "Бьянкочелести" и отыграли как аутсайдер, отдали мяч сопернику и искали контратаки. Но и эта тактика не сработала.

Наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби также говорил о проблемах. Об усталости. Потому и сменил девять игроков в стартовом составе. Тем не менее, даже на 33-градусной жаре первая четверть матча была на удивление живой. Уже в дебюте Лаццари прошёл по правому флангу и выложил Иммобиле в центре штрафной. Чиро умудрился не попасть. Дебютант стартового состава 20-летний Распадори как раз попал. И "пас" ему в попытке вытащить мяч отдал Пароло. Но арбитр Ди Белло даже после просмотра видео решил свистнуть офсайд. А уже после этого Джуричич издали с рикошетом от защитника попал в перекладину.

В середине тайма темп вдруг сильно упал. "Сассуоло" вышел на 70 процентов владения мячом в первом тайме, но уже ничего не находил. "Лацио" ускорился лишь однажды. И нашёл. Лаццари вновь включил турбо-режим, Луис Альберто упустил мяч в штрафной, но Локателли в подкате пробил прямо в него. Второй тайм начался схоже. С существенной разницей в виде гола гостей. Альберто потерял мяч, Капуто и Распадори оставили перед одним защитником и вратарём. Почти сразу же Мулдур (Стракоша) и Джуричич (не попал) должны были забивать второй в одной атаке. "Лацио" уже выглядел как в последнее время. Плохо.

Между 34-ой и 83-ей минутами счёт по ударам по воротам был 14:2. В пользу гостей. Почти все не были опасными. Но уже сама статистика, как и статистика владения мячом, выражала тенденции в матче. Хозяева заменили форварда Кайседо на опорника Катальди, хотя на скамье запасных находились игроки атаки. Пусть и неопытные. Разыгрывали мяч от вратаря медленно. Они будто были довольны ничьёй. Гости также заменили атакёра Бога на защитника Рожерио. Но в итоге даже нашли гол после игры головой Феррари и Капуто. Тяжёлой работой и доминированием они заслужили победу. Заслужил свой результат и "Лацио".

По итогам 32-го тура "Лацио" угрожает падение со второго места на четвёртое. А "Сассуоло" уже прямо угрожает седьмому, то есть зоне Лиги Европы.