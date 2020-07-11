Брешия - Рома 0:3. Фонсека находит выход

Паулу Фонсека может перевести дыхание - после трех поражений подряд, спровоцировавших разговоры о возможной его отставке, он снова нащупал победный путь. После "Пармы" удалось разгромить "Брешию". Впрочем, стоит делать поправку на уровень соперника, который за шесть туров до окончания чемпионата выглядит одним из главных претендентов на вылет.

Отсутствие дисквалифицированного Мхитаряна португальский тренер "Ромы" компенсировал за счет Карлеса Переса. И испанец неплохо справился с задачей - в первом тайме он мог сам отличиться голом, но его удару не хватило точности. А после перерыва Карлес эффектно забросил мяч на Калинича так, что тот приемом обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.

Никола сделал счет 0:2. За десять минут до этого первый мяч в ворота Андреаначчи забил Фасио, который заменил в основе Кристанте. К Федерико прилетела подача с углового, удар у него получился не слишком убедительным, но кипер "Брешии" сыграл еще хуже и выпустил мяч за линию ворот.

Уже после гола Калинича Фонсека перешел на эконом режим, проведя сразу три замены. Если в игре с "Пармой" Никола Дзаньола получил лишь несколько минут в конце матча, то на этот раз вышел на поле на 67-й. А на 74-й отметил свое возвращение после тяжелой травмы забитым голом. Перотти дал на ход, Дзаньоло ворвался в штрафную и пробил на силу в ближний угол - Андреаначчи снова команду подвел.

В последние десять минут соперники могли обменяться забитыми мячами, но против форвардов - Джеко и Торрегроссы - сыграл каркас ворот: Эдин попал в штангу, а Эрнесто в перекладину. В конце концов, тот один гол ничем бы не помог "Брешии", а "Роме" и трех хватило, чтобы вернуть вдохновение в борьбе за пятое место с "Наполи" и "Миланом".

Серия А. 32-й тур

11 июля. Брешия. Стадион: "Марио Ригамонти"

"Брешия" - "Рома" 0:3

Голы: Фасио 48, Калинич 62, Дзаньоло 74

"Брешия": Андреначчи - Сабелли, Тонали, Шпалек (Геззи 78), Торрегросса, Чансельор, Мангравити (Семприни 87), Ндой (Дессена 46), Скрабб (Змрхаль 46), Бьярнасон (Доннарумма 58), Папетти

"Рома": Миранте - Фасио, Пеллегрини (Дзаньоло 67), Коларов, Калинич (Джеко 77), Верету (Перотти 67), Манчини (Спинаццола 81), Карлес Перес (Вильяр 67), Бруно Перес, Рожерио, Диавара

Предупреждения: Тонали 9 - Бруно Перес 61, Перотти 86