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Симоне Индзаги: Разговоры о победе Лацио в Серии А были преувеличением

Италия
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Наставник "орлов" прокомментировал поражение от "Сассуоло"

Симоне Индзаги: Разговоры о победе Лацио в Серии А были преувеличением
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Главный тренер римского "Лацио" Симоне Индзаги поделился мыслями после поражения от "Сассуоло" в матче 32-го тура Серии А.

"Парни выложились полностью. Увы, сейчас этого недостаточно. Мы много общались с футболистами в последние дни, просто дело в очень сложном календаре.

У "Сассуоло" есть возможность поменять 9 из 11 игроков стартового состава, выступавших пару дней назад. А мы просто пришли к тому, что скопировали сценарий матча с "Лечче" (1:2). Сначала вышли вперед, затем проиграли матч в концовке. Мы в недостаточно хорошей форме и пропускаем мячи, которые три месяца назад не пропустили бы.

Главное сожаление заключается в том, что парни тренировались во время карантина, но уже через 10 минут после рестарта проблемы посыпались на нас. Лукас Лейва, Данило Катальди, Адам Марушич, Луис Фелипе, Хоакин Корреа, Бобби Адеканье – у всех возникли проблемы. А мы думали, что нам придется обходиться только без Сенада Лулича.

Нам нужно набрать еще несколько очков, ведь наше cкудетто – завоевание путевки в Лигу чемпионов. Разговоры о победе в Серии А всегда были преувеличением, давайте смотреть правде в лицо. Это не означает, что мы поднимем руки вверх. В ЛЧ в следующем сезоне у нас будет возможность чаще проводить ротацию состава", – рассказал Индзаги.

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В статье: Серия А Сассуоло (Сассуоло) Лацио (Рим) Симоне Индзаги
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