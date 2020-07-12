Малиновский впечатляет. Ювентус - Аталанта 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус - Аталанта, которые встречались в 32-м туре итальянской Серии А. Уже в начале игры Сапата открыл счет, но после перерыва Роналду ударом с пенальти сравнял счет. На 68-й минуте на поле появился Руслан Малиновский и именно он на 81-й вывел Аталанту вперед. Однако одержать победу помешала рука Муриеля - арбитр назначил пенальти, который реализовал Роналду. Таким образом Ювентус сохранил отрыв от Аталанты на уровне девяти очков. У бергамцев прервалась невероятная победная серия, которая насчитывала 11 матчей.

Серия А. 32-й тур

Ювентус - Аталанта 2:2

Голы: Роналду 55 пен., 90 пен. - Сапата 16 Малиновский 81