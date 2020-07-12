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Малиновский: Потеряли два очка в матче с Ювентусом
"Бергамаскам" не повезло с двумя обидными пенальти
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился впечатлениями после игры с "Ювентусом" (2:2) в 32-м туре Серии А.
"Я думаю, что сегодня мы потеряли 2 очка. Мы заслуживали большего. Мы пытались хорошо защищаться в конце встречи, чтобы сохранить результат, но нам не повезло с этими пенальти. Сегодня был не наш день, вот и все.
Мы играли действительно хорошо. В первой половине мы полностью доминировали. У нас были хорошие шансы в обоих таймах, мы контролировали мяч и показывали качественную игру. Теперь нам нужно извлечь урок из этого матча. В конце концов, уехать с одним очком отсюда – не так плохо. Теперь же мы переключаемся на следующую игру.
Соперник в 1/4 ЛЧ? "ПСЖ" – прекрасная команда. Сегодня мы играли с клубом уровня Лиги Чемпионов и показали, что готовы к подобным вызовам. Главное, чтобы все подошли к встрече здоровыми. Нам предстоит сыграть с непростым оппонентом, обладающим очень сильной линией атаки, но мы будем готовы", – сказал Малиновский в послематчевом интервью.
Малиновский вчера появился на поле на 68-й минуте, отметившись голом.