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Малиновский: Потеряли два очка в матче с Ювентусом

Италия
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"Бергамаскам" не повезло с двумя обидными пенальти

Малиновский: Потеряли два очка в матче с Ювентусом
UA-Футбол
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Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился впечатлениями после игры с "Ювентусом" (2:2) в 32-м туре Серии А.

"Я думаю, что сегодня мы потеряли 2 очка. Мы заслуживали большего. Мы пытались хорошо защищаться в конце встречи, чтобы сохранить результат, но нам не повезло с этими пенальти. Сегодня был не наш день, вот и все.

Мы играли действительно хорошо. В первой половине мы полностью доминировали. У нас были хорошие шансы в обоих таймах, мы контролировали мяч и показывали качественную игру. Теперь нам нужно извлечь урок из этого матча. В конце концов, уехать с одним очком отсюда – не так плохо. Теперь же мы переключаемся на следующую игру.

Соперник в 1/4 ЛЧ? "ПСЖ" – прекрасная команда. Сегодня мы играли с клубом уровня Лиги Чемпионов и показали, что готовы к подобным вызовам. Главное, чтобы все подошли к встрече здоровыми. Нам предстоит сыграть с непростым оппонентом, обладающим очень сильной линией атаки, но мы будем готовы", – сказал Малиновский в послематчевом интервью.

Малиновский вчера появился на поле на 68-й минуте, отметившись голом.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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