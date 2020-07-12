Малиновский: Потеряли два очка в матче с Ювентусом

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился впечатлениями после игры с "Ювентусом" (2:2) в 32-м туре Серии А.

"Я думаю, что сегодня мы потеряли 2 очка. Мы заслуживали большего. Мы пытались хорошо защищаться в конце встречи, чтобы сохранить результат, но нам не повезло с этими пенальти. Сегодня был не наш день, вот и все.

Мы играли действительно хорошо. В первой половине мы полностью доминировали. У нас были хорошие шансы в обоих таймах, мы контролировали мяч и показывали качественную игру. Теперь нам нужно извлечь урок из этого матча. В конце концов, уехать с одним очком отсюда – не так плохо. Теперь же мы переключаемся на следующую игру.

Соперник в 1/4 ЛЧ? "ПСЖ" – прекрасная команда. Сегодня мы играли с клубом уровня Лиги Чемпионов и показали, что готовы к подобным вызовам. Главное, чтобы все подошли к встрече здоровыми. Нам предстоит сыграть с непростым оппонентом, обладающим очень сильной линией атаки, но мы будем готовы", – сказал Малиновский в послематчевом интервью.