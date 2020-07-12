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Сарри – о ничьей с Аталантой: Мы играли против одной из лучших команд Европы

Италия
(2 голосов)

Маурицио отметил форму соперника

Сарри – о ничьей с Аталантой: Мы играли против одной из лучших команд Европы
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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился впечатлениями после матча 32-го тура Серии А с "Аталантой" (2:2)

"Мы играли против одной из лучших команд Европы прямо сейчас. Они агрессивны и очень организованы. Играть против "Аталанты" очень трудно. Они выглядели заметно острее нас в первом тайме. Но мы сумели вернуться в игру, и, к счастью, второй тайм был для нас значительно лучше.

Мы пропустили второй гол, когда забирали контроль над игрой. Мы действовали более энергично, оборонялись выше и не были столь пассивны, как в первом тайме. Это позволило нам чаще отбирать мяч в центре поля, что и помогло изменить игру.

Всем сложно против "Аталанты", не только нам. У них было 9 побед подряд. В матче с "Миланом" у нас была проблема с физикой, команда была чуть ли не в обмороке", – сказал Сарри DAZN.

После 32-х туров "Ювентус" имеет 8-очковый отрыв от ближайшего преследователя в лице "Лацио".

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Маурицио Сарри
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zago47
12.07.2020 в 10:08
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