Наполи - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А

12 июля. 22:45. Серия А. Неаполь. "Сан Паоло"

Сегодня в Неаполе встретятся команды, вышедшие из зимней депрессии к летней эйфории. "Милан" играет отлично, стал первым за семь лет, кто забил четыре мяча "Ювентусу" в лиге. Этот матч, по словам президента клуба Паоло Скарони, останется в истории, в памяти надолго. Как и Кубок "Наполи". А после него "везувиани" добыли четыре победы в пяти матчах лиги. Они уже в Лиге Европы, но не желают отдыхать и закладывают фундамент следующего сезона. Встреча таких высвобожденных команд, первая встреча Дженнаро Гаттузо-тренера со своей любимой и предыдущей командой обещает стать весьма любопытной.

Последний месяц "Милана" и по результатам, и прежде всего - по игре - лучший за последние годы. Лет за 7-8. Храбрая игра против "Ювентуса" в Кубке, затем 13 очков в пяти турах лиги с разницей мячей 15:5. В том числе и победы над "Ромой", "Лацио" и "Юве". Команда бежит, отлично переходит в атаку, много создаёт. Она не обращает внимания на разговоры о смене Стефано Пиоли на Ральфа Рангника и об уходе Златана Ибрагимовича. Израненные души болельщиков получают давно не виданный бальзам. А Пиоли ещё и не желает видеть её на нынешнем седьмом месте. Миланцы настроены и на игру, и на борьбу.

"Наполи" играет не так ярко. В четырёх матчах против команд из Топ-5 в Кубке и лиге за 90 минут он победил лишь кризисную "Рому". Непросто было и против "Дженоа" в среду. Тем не менее, заложенный Гаттузо игровой фундамент приносит голы (девять в пяти матчах) и очки. Игроки обожают тренера, сам он требует не расслабляться и выработать психологию победителей. Даже ничья вернёт "Наполи" на второе место в таблице очков во втором круге. Впрочем, Гаттузо учит команду не соглашаться на ничьи. И сегодня так просто на ничью против легендарной бывшей, от которой ушёл неприятно, он не согласится.

Кадры

Обе команды попытаются сохранить бегущие составы. Златан в последние дни выдал весьма бурные интервью с критикой ситуации в клубе. Любого другого игрока такие слова выбили бы из стартового состава. Но не его... Ребич забил уже десять мячей в 2020-ом году и поддержит его на левом фланге. Чалханоглу, отлично вышедший на замену против "Ювентуса", оправился от повреждения и должен сдвинуть Пакету и Бонавентуру в запас. Леау также отлично вышел на замену, но его места в атаке заняты. Беспокоит усталость опорников Кесси и Беннасера, работающих просто титанически. Но замены им нет.

В Неаполе как всегда дилемма на правом фланге атаки. Кальехон забил "Роме", Лосано - "Дженоа". А есть ещё Политано. Ставим на выход Хосе. В центре атаки выйдет не Милик, а автор гола в Генуе Мертенс. Хотя "Милану" за всю карьеру Дрис забил лишь один гол. Зато Инсинье забил ему целых шесть. Больше в карьере - лишь "Фиорентине". После великолепного гола в ворота "Ромы" и ассиста в Генуе он не собирается снижать обороты. В центре поля солирует трио Демме-Зелински-Руис. В центре обороны Максимович гораздо лучше сыгран с Кулибали, чем Манолас. А на левом фланге обороны Руи поборется с Хюсаем.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руи, Демме, Зелински, Руис, Кальехон, Мертенс, Инсинье

"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Салемакерс, Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович

Прогноз: Наполи - Милан 2:1

В восьми из последних девяти матчей лиги в Неаполе были забиты более 2.5 мячей (при наиболее популярном счёте 2:1). Как и в девяти из десяти последних очных матчей здесь. Потому можно ставить на "обе забьют, но не слишком много". В плане личности победителя статистика также ясна. Миланцы не побеждали на "Сан Паоло" с 2010-го года, проиграв пять из шести последних матчей. В целом их улов против "Наполи" в последних десяти матчах - всего четыре очка. Они играют очень ярко, но неаполитанцы, особенно дома, очень собранны. Гаттузо умеет чётко перекрывать бегущих соперников. Ставим на него.