“Выдающийся матч”. Итальянская пресса оценила действия Малиновского в игре с Ювентусом

Руслан Малиновский едва не принес “Аталанте” победу в матче с “Ювентусом”. Украинский хавбек вышел на поле во втором тайме, а на 80-й минуте вывел “Аталанту” вперед, прошив Щенсны сильным ударом с линии штрафной. Чемпионская интрига была возрождена, но не надолго. На последней минуте Роналду сравнял счет после пенальти – 2:2.

Малиновский провел на поле менее получаса, но получил высокие оценки от итальянских спортивных СМИ. Eurosport.it поставил ему 7.5 – высший балл среди всех участников матча. “Существенное влияние на игру. Он забил великолепный гол правой ногой, и мог сделать дубль. Это роскошь иметь такого игрока на скамейке запасных”.

Corriere dello Sport поставило Малиновскому 7, как и еще пяти игрокам “Аталанты”. Комментарий к игре украинца – “его гол возродил мечту”. Высший балл среди игроков бергамского клуба Малиновский получил и от римской газеты Il Messaggero – 7.5, столько же у Гомеса и Запаты. “Он принял мяч великолепной левой ногой, а забил не менее великолепной правой”.

7.5 поставил Малиновскому и итальянский Goal. “Он вышел, забил, и едва не сделал дубль. Выдающийся матч”. “Его гол был великолепным, Гомес не должен быть недоволен заменой”, – пишет calciomercato.com, поставив украинцу семерку.

Семерку за матч Малиновский получил и от миланской La Gazzetta dello Sport. Флагманское спортивное СМИ Италии, в отличие от других изданий, не поставило украинцу высшую оценку в команде. Алехандро Гомес и Дуван Запата получили на полбалла больше – 7.5.