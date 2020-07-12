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Конте хочет привлечь в Интер Канте, Видаля и Эмерсона

Италия
(1 голосов)

Антонио нужны опытные бойцы

Конте хочет привлечь в Интер Канте, Видаля и Эмерсона
Новина українською

Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что главный тренер "Интера" Антонио Конте хочет усилить состав и определил приоритетные варианты.

Наставник миланского клуба хочет заполучить себе в команду игроков лондонского "Челси" - хавбека Нголо Канте и защитника Эмерсона. Также итальянский тренер проявляет интерес к полузащитнику каталонской "Барселоны" Артуро Видалю.

По информации источника, причина такого выбора - недостотаток опытных игроков в нынешнем составе "нерадзурри". С Канте и Эмерсоном Конте знаком по работе в "Челси", а с Видалем - в "Ювентусе".

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В статье: Артуро Видаль Антонио Конте Интер (Милан) Эмерсон Палмиери Н'Голо Канте
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Источник:
Football Italia
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Комментарии (1)
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F@ust (Прага)
12.07.2020 в 17:47
Фейр-плей есть или нет? За какие шиши будет он их подписывать?
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