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Конте хочет привлечь в Интер Канте, Видаля и Эмерсона
Антонио нужны опытные бойцы
Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что главный тренер "Интера" Антонио Конте хочет усилить состав и определил приоритетные варианты.
Наставник миланского клуба хочет заполучить себе в команду игроков лондонского "Челси" - хавбека Нголо Канте и защитника Эмерсона. Также итальянский тренер проявляет интерес к полузащитнику каталонской "Барселоны" Артуро Видалю.
По информации источника, причина такого выбора - недостотаток опытных игроков в нынешнем составе "нерадзурри". С Канте и Эмерсоном Конте знаком по работе в "Челси", а с Видалем - в "Ювентусе".