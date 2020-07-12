Конте хочет привлечь в Интер Канте, Видаля и Эмерсона

Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что главный тренер "Интера" Антонио Конте хочет усилить состав и определил приоритетные варианты.

Наставник миланского клуба хочет заполучить себе в команду игроков лондонского "Челси" - хавбека Нголо Канте и защитника Эмерсона. Также итальянский тренер проявляет интерес к полузащитнику каталонской "Барселоны" Артуро Видалю.

По информации источника, причина такого выбора - недостотаток опытных игроков в нынешнем составе "нерадзурри". С Канте и Эмерсоном Конте знаком по работе в "Челси", а с Видалем - в "Ювентусе".