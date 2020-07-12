Серия А. Дженоа покидает зону вылета

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - СПАЛ 2:0

Голы: Пандев 24, Шоне 54

Нереализованный пенальти: Фальке 37 (вратарь)

"Дженоа": Перин, Бираски, Гольданига, К. Сапата, Мазьелло, Кассата (Баррека 60), Шоне, Бехрами (Лерагер 74), Фальке, Пандев (Санабрия 74), Пинамонти (Дестро 90)

СПАЛ: Летица, Чонек, Викари, Бонифаци, Стрефецца (Д'Алессандро 58), Дабо (Сала 70), Миссироли, Тунёв (Вальдифиори 58), Реца, Флоккари (Черри 70), Петанья

Предупреждения: Бехрами 67 - Флоккари 64, Черри 76

Пожалуй, эти команды - худшие в лиге после её возвращения. "Дженоа" набрала лишь два очка в пяти матчах, да и те пришлось выгрызать. Дома в трёх пропустила девять мячей. Потому и упала в зону вылета. А СПАЛ в этой зоне уже давно, ныне последний, в предыдущих пяти турах набрал лишь одно очко, причём в последних двух пропустил шесть мячей от прямых конкурентов в борьбе за выживание. Для него эта борьба, скорее всего, закончена. Для генуэзцев же в самом разгаре. И победу в таком матче они не имели права упускать.

"Дженоа" выиграла первый тайм со счётом 7:2 по ударам по воротам и 59:41 по владению мячом. И она на 32-градусной жаре играла медленно и некачественно, как аутсайдер. Но хотя бы старалась, выдала несколько красивых комбинаций. Одна такая, в воздухе Фальке и Пандева, закончилась ударом ветерана низом в дальний угол. Другая - пенальти Рецы на Кассате (Фальке пробил ужасно, прямо в Летицу). А в начале второго тайма после минут давления Шоне отлично реализовал штрафной. СПАЛ же так и не нашёл хотя бы один удар в створ ворот.

Перед матчем "Лечче" "Дженоа" покидает зону вылета. А СПАЛ уже смирился с ним.