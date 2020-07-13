Серия А. Наполи - Милан 2:2. Много, но недостаточно

Неаполь. "Сан Паоло"

"Наполи" - "Милан" 2:2

Голы: Ди Лоренцо 34, Мертенс 60 - Эрнандес 20, Кесси 73 (пен.)

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руи, Лоботка (Демме 66), Зелински, Руис (Элмас 66), Кальехон (Политано 84), Мертенс (Милик 74), Инсинье (Лосано 74)

"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Пакета (Салемакерс 46), Чалханоглу (Бонавентура 61), Ребич (Крунич 88), Ибрагимович (Леау 61)

Предупреждения: Ди Лоренцо 9, Руи 30 - Эрнандес 76, Конти 78, Салемакерс 85

Удаление: Салемакерс 87 (вторая жёлтая)

"Наполи" и "Милан" потеряли лишь пять очков в десяти последних матчах лиги на двоих. Первые взяли Кубок страны. Вторые переиграли "Рому", "Лацио" и "Ювентус" с общим счётом 9:2. Причем последнюю победу (4:2) президент клуба Паоло Скарони обещает запомнить на долгие годы. Встреча таких команд, встреча Дженнаро Гаттузо с любимой командой, которую покинул недовольным, обещала многое. Правда, исполнила не всё. "Наполи" дома не проигрывал "Милану" в десяти матчах подряд. Эта серия продлилась. Но вряд ли обе команды остались довольны. Они могли сделать больше.

Игра была весьма динамичной, команды пытались комбинировать, фланги активно работали. Вот только до ударов по воротам дело доводил лишь "Наполи". 11:1, 55 процентов владения мячом... Доннарумма спасал после удара Мертенса, прошедшего слева в штрафную, после ударов Кальехона и Руи. Инсинье издали попал в стойку. Исходя из этого, оба гола были нелогичными. Быстрая атака "Милана" с забросом левого вингера Ребича справа и завершением Тео Эрнандеса с левого угла вратарской в разгар серии сейвов Джиджо. Его неожиданная грубая ошибка при подаче штрафного. Ди Лоренцо добил.

В начале второго тайма гости уже владели мячом чаще, чем соперник. Начали его ударом Ибрагимовича метров с 17-ти. Несложным для Оспины. А темп в целом сильно упал. Что страшно злило Гаттузо. Он явно помнил, что 12 из своих последних 15-ти голов миланцы забили после перерыва. Однако подопечные быстро успокоили его. Руис, прорыв Кальехона справа, удар Мертенса, рикошет от защитника - и мяч прошёл под Доннаруммой. "Милан" ответил невнятно, разве что переместился поближе к штрафной соперника. Но и он получил подарок, когда Максимович сбил Бонавентуру в своей штрафной.

"Милан" чётко выдержал давление соперника после гола Кесси. Даже вдесятером. Не уступил, несмотря на две грубые и ещё несколько обычных (на выходе из ворот) ошибок своего вратаря. Из пяти ударов по воротам нашёл два гола. Он продемонстрировал характер и силу. Но вот качество его игры было низким. Особенно - по сравнению с последними матчами. А "Наполи" был весьма организованным и сильным, мог забить не раз до перерыва. Но забил лишь один гол. После перерыва он и вовсе создал мало. А главное - никто яростно не боролся за победу. Ничья будто бы устроила всех.