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Лидер Аталанты стал игроком месяца в Серии А

Италия
(1 голосов)

Экс-футболист "Металлиста"

Лидер Аталанты стал игроком месяца в Серии А
UA-Футбол
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В Италии подвели итоги. Был назван лучший игрок месяца, который весь июнь феерил в "Аталанте".

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Алехандро Гомес, отдав четыре голевые в четырех матчах, получил награду. Отметим, что всего в текущем сезоне экс-футболист "Металлиста" забил семь голов и отдал 18 ассистов в сезоне.

Также в прошлом месяце с положительной стороны отличился и Руслан Малиновский. На счету украинца гол в ворота "Лацио" и одна голевая передача.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес
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