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Лидер Аталанты стал игроком месяца в Серии А
Экс-футболист "Металлиста"
В Италии подвели итоги. Был назван лучший игрок месяца, который весь июнь феерил в "Аталанте".
Алехандро Гомес, отдав четыре голевые в четырех матчах, получил награду. Отметим, что всего в текущем сезоне экс-футболист "Металлиста" забил семь голов и отдал 18 ассистов в сезоне.
Capitano e condottiero dell'@Atalanta_BC.— Lega Serie A (@SerieA) July 13, 2020
Ha trascinato i suoi con giocate sopraffine e assist pazzeschi.
Alejandro Gomez ???? ⚽#SerieATIM - June 2020 MVP ????https://t.co/XQk1IaKThw#WeAreCalcio pic.twitter.com/lINUP42FJg
Также в прошлом месяце с положительной стороны отличился и Руслан Малиновский. На счету украинца гол в ворота "Лацио" и одна голевая передача.