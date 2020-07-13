Лидер Аталанты стал игроком месяца в Серии А

В Италии подвели итоги. Был назван лучший игрок месяца, который весь июнь феерил в "Аталанте".

Алехандро Гомес, отдав четыре голевые в четырех матчах, получил награду. Отметим, что всего в текущем сезоне экс-футболист "Металлиста" забил семь голов и отдал 18 ассистов в сезоне.

Capitano e condottiero dell'@Atalanta_BC.

Ha trascinato i suoi con giocate sopraffine e assist pazzeschi.

Alejandro Gomez ???? ⚽#SerieATIM - June 2020 MVP ????https://t.co/XQk1IaKThw#WeAreCalcio pic.twitter.com/lINUP42FJg — Lega Serie A (@SerieA) July 13, 2020

Также в прошлом месяце с положительной стороны отличился и Руслан Малиновский. На счету украинца гол в ворота "Лацио" и одна голевая передача.