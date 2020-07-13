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Гаттузо останется тренером Наполи на следующий сезон
Де Лаурентис доволен работой Рино
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заверил болельщиков, что Дженнаро Гаттузо останется наставником команды еще на сезон.
"Дженнаро все устраивает и в профессиональном, и в бытовом плане. Он из той редкой категории людей, которые делают работу с любовью и всегда отдают все силы. К тому же, с ним можно поговорить о чем угодно, хотя обычно с футболистами у меня мало общих тем", - цитирует бизнесмена Football Italia.
Гаттузо возглавил "Наполи" в декабре, когда команда пребывала в кризисе, и ему удалось взять ситуацию под контроль. У "Партенопеи" всего одно поражение в последних 13 матчах; кроме того, команда выиграла Кубок Италии - свой первый трофей с 2014 года.
Также "Наполи" еще борется в Лиге чемпионов, где его ждет ответная игра 1/8 финала против "Барселоны". Первый матч на "Сан Паоло" завершился вничью 1:1.