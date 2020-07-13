Гаттузо останется тренером Наполи на следующий сезон

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заверил болельщиков, что Дженнаро Гаттузо останется наставником команды еще на сезон.

"Дженнаро все устраивает и в профессиональном, и в бытовом плане. Он из той редкой категории людей, которые делают работу с любовью и всегда отдают все силы. К тому же, с ним можно поговорить о чем угодно, хотя обычно с футболистами у меня мало общих тем", - цитирует бизнесмена Football Italia.

Гаттузо возглавил "Наполи" в декабре, когда команда пребывала в кризисе, и ему удалось взять ситуацию под контроль. У "Партенопеи" всего одно поражение в последних 13 матчах; кроме того, команда выиграла Кубок Италии - свой первый трофей с 2014 года.

Также "Наполи" еще борется в Лиге чемпионов, где его ждет ответная игра 1/8 финала против "Барселоны". Первый матч на "Сан Паоло" завершился вничью 1:1.