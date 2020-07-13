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Лука Йович - приоритет для Милана на лето

Италия
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Будущий тренер настаивает на этом

Лука Йович - приоритет для Милана на лето
UA-Футбол
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Лука Йович может бесславно покинуть "Реал", проведя в клубе один год. Вероятно, что он продолжит карьеру в Италии.

Как сообщает Сalciomercato, активно за сербом следит "Милан". Ральф Рангник, который возглавит клуб в ближайшее время, верит в потенциал форварда.

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"Реал" оценивает игрока в 40 миллионов евро. Однако, чтобы ускорить сделку они могут согласиться и на аренде с правом выкупа.

В текущем сезона на счету Йовича два гола и две голевые в 25-ти матчах.

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В статье: Реал (Мадрид) Милан Лука Йович
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