На президента Брешии напали воры и сломали ему нос

Президент "Брешии" Массимо Челлино едва не стал жертвой ограбления. Воры набросились на него возле супермаркета в городке Паденге, где он недавно купил дом, сообщает Sky Italia.

Один из грабителей попытался украсть у бизнесмена часы, но тот увернулся и побежал к машине. В итоге ему удалось сбежать, но без увечий не обошлось - на прощание грабители сломали ему нос.

Это не единственная неприятность для Челлино за последние недели - его "Брешия" идет предпоследней в Серии А и вот-вот потеряет последние шансы на сохранение прописки в элите.

Сам бизнесмен регулярно попадает в скандалы вот уже третье десятилетие подряд. Ранее он стал знаменитым благодаря эксцентричной манере руководства в "Кальяри" и "Лидсе". В обоих клубах у него были проблемы с законом.