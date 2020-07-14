Серия А. Вновь камбек в матче Интера, на этот раз его

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Торино" 3:1

Голы: Янг 49, Годин 51, Л. Мартинес 61 - Белотти 17

"Интер": Ханданович, Бастони, Годин (Шкриньяр 76), Де Фрай, Д'Амброзио (Кандрева 72), Брозович, Гальярдини, Валеро, Янг (Бираги 72), Л. Мартинес (Эриксен 84), Алексис Санчес

"Торино": Сиригу, Иццо, Бремер, Нкулу, Де Сильвестри (Синго 64), Мейте (Лукич 64), Ринкон, Айна, Верди (Миллико 76), Белотти, Ансальди (Беренгер 64)

Предупреждения: Годин 21, Брозович 60, Алексис Санчес 62, Д'Амброзио 69, Бираги 86 - Айна 24, Мейте 30, Де Сильвестри 49

Одно очко в двух матчах из-за пропущенных в концовках, восемь пропущенных в пяти последних, игра и характер, еще более слабые, чем результаты. Буря вокруг клуба из-за всего этого. В таком состоянии даже аутсайдер с тремя поражениями в четырёх матчах опасен. Тем более - проигравший лишь один из шести последних очных. Антонио Конте еще и неожиданно отправил в запас Шкриньяра и Эриксена, а Лукаку травмировался. И очередные проблемы "Интера" никак не удивили. На этот раз хотя бы удался камбек.

В первом тайме мы увидели привычный для последних месяцев "Интер". "Нерадзурри" начали очень мощно, интенсивно, забросали штрафную соперника мячами, большей частью с флангов. Однако всё это - без тени мысли. Один хороший, но слабоватый удар Брозовича вытащил Сиригу. Не удивил и привезённый гол. Удивил лишь автор привоза. Не кто-либо из защитников, а "Мистер Надежность" Ханданович. При подаче углового он дичайшим образом выпустил мяч из рук прямо на ногу Белотти. Андреа забил уже в шестом матче подряд.

Не удивила и реакция хозяев на гол. Переход в атаку, но гораздо более медленный, чем ранее. И такой же безыдейный. Гости уже оборонялись гораздо спокойнее, увереннее. Разве что Лаутаро Мартинесу удалось выйти на отличную позицию слева. Сиригу отбил. А Ханданович продолжал нервничать. Он плохо вышел на навес Ансальди, Белотти пробил и попал в руку Бастони. Она была прижата к телу, но вообще-то двигалась к мячу. Самир взял удар Ансальди из района левого угла вратарской. Но вновь чуть не выпустил мяч.

Как и в матче против "Вероны", "Интеру" удалось забить дважды в начале второго тайма. Брозович забросил, Мартинес отдал назад головой, а Янг мощно пробил. Вскоре уже Янг забросил, а Санчес и Годин разыграли головами. Белотти тут же выскочил на Хандановича. Но Самир справился. А на 61-ой минуте быстрая атака и рикошет от Бремера при ударе Лаутаро с 18-ти метров уже превратили счёт в довольно комфортный. Перекладина, отбившая удар головой Белотти в упор, сохранила его таким.

Изменилось ли что-либо в "Интере"? Первый тайм был ужасным. Зато второй - очень хорошим, и с камбеком. Если бы не двойной сейв Сиригу, не неточность Кандревы и Лаутаро в последние 20 минут - мог бы быть разгром. Впрочем, мы уже отлично знаем, что это ничего не обещает на будущее. А "Торино" остаётся в пяти очках над зоной вылета. Ему не следует позволять соперникам камбеки.