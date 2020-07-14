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Конте уже второй. Интер - Торино 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Интер - Торино, чемпионат Италии 13 июля 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Интер - Торино, которые встречались в 32-м туре итальянской Серии А. Нерадзурри пропустили гол после ошибки в начале игры, но во втором тайме дожали соперника. Янг сравнял счет, Годин вывел вперед, а Мартинес закрепил преимущество. Стоит заметить, что двумя ассистами отличился Алексис Санчес. Победа позволила Интеру подняться на вторую строчку в турнирной таблице Серии А.
Серия А. 32-й тур
Интер - Торино 3:1
Голы: Янг 49, Годин 51, Мартинес 61 - Белотти 17
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