Сила есть - очков не надо. Итоги 32-го тура Серии А

Лацио - Сассуоло 1:2

Брешия - Рома 0:3

Ювентус - Аталанта 2:2

Дженоа - СПАЛ 2:0

Фиорентина - Эллас Верона 1:1

Удинезе - Сампдория 1:3

Парма - Болонья 2:2

Кальяри - Лечче 0:0

Наполи - Милан 2:2

Интер - Торино 3:1

30 голов, камбеки к победе, решающие голы в добавленное время (по три) и на 90-ой минуте, судейские скандалы. Первая команда с сезона 1951/52 с тремя авторами как минимум 15-ти голов за полный сезон ("Аталанта"). Первый сезон с 1958/59, когда к 32-ому туру двое бомбардиров забили как минимум 28 мячей. Прошедший тур Серии А предоставил очень много пищи и для размышления, и для восхищения. И всё же многие команды могли сделать больше. Пять ничьих в десяти матчах - маловато для всеобщего очкового прогресса.

Кража Скудетто

Удался ли центральный матч тура? В плане драматизма и поворотов сюжета - несомненно. Мощнейшее начало гостей, заперших хозяев на их половине поля, гол, организованный двумя против шести, затем беспомощность "Ювентуса", обеспечившая "Аталанте" седьмой тайм подряд без пропущенных. Два пенальти, вызвавших жаркие споры, причём последний - на 90-ой минуте. Полярное влияние замен бергамцев - гол Руслана Малиновского, рука Луиса Муриэля в своей штрафной. Криштиану Роналду впервые после трёх лет уже забил более 26-ти мячей за сезон.

Но вот в плане яркости и качества можно было ожидать и большего. "Юве" провалился до перерыва, в атаке с игры не создал ничего и после. Маурицио Сарри оправдывался "одной из лучших команд Европы" в соперниках. Но такое оправдание недостойно лидера и гегемона лиги. "Они настолько агрессивны! Мы ошибались в дебюте, желая получать мячи лишь на ногу. Но во втором тайме передвинули прессинг выше, чаще побеждали в центре поля. Мы были более стабильны, чем в Милане". Слова тренера, не берущего Скудетто силой, а крадущего его.

Впрочем, к "Аталанте" также имеются претензии. Я слишком многого требую от скромной команды? Сами "виноваты". Сами подняли планку настолько высоко. Уже в предыдущих матчах был заметен регресс бергамцев в атаке, в креативе. И в субботу они не только не добили соперника в первом тайме, но и ничего не создали, кроме гола. Вообще ничего. Даже отдали ему инициативу и слишком успокоились в обороне. Во втором тайме иногда теряли нити игры. И пропустили на 90-ой минуте. Упустили абсолютно выигрышный матч по собственной вине.

"Я очень доволен игрой. Замечательная игра против лидера лиги. Мы сделали всё для победы. Я думал, что она уже у нас в кармане". Нет, Джан Пьеро Гасперини. Не всё. И победа над "Ювентусом" не в кармане до финального свистка арбитра. "Юве" точно не наиграл на свои два гола, также, несмотря на первое место в лиге по пропущенным, не пропускал так много (32) в 32-ух турах с сезона 2010/11. Но и "Аталанта" не наиграла на два гола. Обе не наиграли. Если уж лучшим игроком матча в плане ТТД был игрок, отыгравший лишь 22 минуты...

Точка кипения

"Лацио" Симоне Индзаги часто бросает играть, когда не за что. И сейчас он уже отказался от Скудетто, а из Топ-4 не вылетит. Результат - четвёртое поражение в шести матчах, президент клуба Клаудио Лотито на тренировке с тяжёлыми вопросами. Сообщения о спорах и даже драке в раздевалке, об обвинениях Франческо Ачерби в адрес врача команды из-за эпидемии травм. И оскорбления болельщиков в адрес Чиро Иммобиле. На которые он ответил: "У некоторых болельщиков короткая память". Да, короткая. Как путь "орлов" с вершины в пропасть.

Третье поражение подряд было по-своему болезненным. Как и в Лечче, "Лацио" открыл счёт. На этот раз он решил сыграть осторожно, от обороны. Что вылилось в 30 процентов владения мячом в первом тайме и полную потерю нитей игры. Отрезок с 34-ой до 83-ей минуты он проиграл по ударам по воротам со счетом 2:14, позволил сопернику забить в начале второго тайма. Иммобиле вновь мазал и остался с двумя голами с игры в десяти матчах. При счёте 1:1 форварда Кайседо заменил опорник Катальди. А на 91-ой минуте Капуто забил с метра...

"Мы должны смотреть правде в лицо. Нашего максимума на сегодня недостаточно. Тяжёлые времена. Мы вновь развалились в концовке, вновь пропустили то, что три месяца назад не пропускали бы". Действительно, Симоне Индзаги ныне тренирует другую команду.

Точки охлаждения

"Интер" кипел не меньше, чем "Лацио". Потеря семи очков из последних 15-ти из-за голов в концовках заставила усомниться в самом проекте клуба, в способности игроков и даже тренера Антонио Конте построить команду-победителя. Любое сумасшествие Pazza Inter ныне не удивляет никого. В матче против "Торино" состоялось уж вовсе невероятное - грубейшая ошибка Самира Хандановича. Однако на этот раз "нерадзурри" после перерыва собрались. И в итоге победили даже без Лукаку, Шкриньяра и Эриксена. Причём могли забить и 5-6 мячей.

Очень хороший победный второй тайм может означать как и выход на правильный путь, так и ровным счётом ничего. Предсказать путь нынешнего "Интера" совершенно нереально. Потому записываем в таблицу и идём дальше.

Ещё неделю назад "Рома" чувствовала себя не лучше. Но она уже начала выход из кризиса. Причём нашла новое решение. "С тремя центральными защитниками мы более агрессивны, прессингуем выше, много создаем". Паулу Фонсека опроверг репутацию шаблонного тренера. Николо Дзаньоло вернулся после тяжелейшей травмы и забил. Да даже Никола Калинич забил. С другой стороны, слабая "Брешия" побеждена лишь после слабого первого тайма. А после неё и кризисной "Пармы" ожидают "Верона" и "Интер". Сенсация лиги и уверенный обитатель Топ-4.

Три поражения, три победы, три поражения, две победы. Когда эти качели "Ромы" закончатся? И чем они закончатся?

Сила есть, очков не надо

Мы знали, что нынешние "Наполи" и "Милан" - сильные команды. После рестарта лиги на их счету восемь побед и одно поражение на двоих. Две победы над "Ромой", разгром "Лацио", 4:2 над "Ювентусом". И очный матч доказал силу обеих. Стефано Пиоли доволен своими игроками, поборовшимися после серии тяжёлых матчей, считает, что это добавит команде уверенности. А его соперник выиграл первый тайм по ударам по воротам со счетом 11:1, заставил считать Джанлуиджи Доннарумму, несмотря на две его голевые ошибки, героем матча. Интересного матча.

Вместе с тем, обе команды не отдали все силы для победы. Игроки "Милана", как заявил Пиоли, падали с ног. И потому были рады добыть второе очко в семи последних матчах в Неаполе. В первом тайме они играли крайне пассивно, во втором добавили, но создали мало. А "Наполи" разозлил своего тренера Дженнаро Гаттузо слабой реализацией: "Я зол из-за того, что нам нужны 7-8 шансов для гола. Для такого креатива мы забили недостаточно. И пропустили слишком много". Выходит, обе команды могли сделать больше. В этом матче. В этом сезоне.

Топ-8 и остальные

Победа "Сассуоло" не удивила. И не только из-за состояния соперника. Сами "нероверди" заставляют себя уважать. На их счету четыре победы подряд (а до того - две ничьи), по забитым мячам после рестарта лиги они первые с 18-ю. Они должны были забивать "Аталанте" 3-4 мяча, дали настоящий бой "Интеру" и добыли ничью. Они наконец-то нашли сверхинтенсивную игру в пас Роберто Де Дзерби, а также точность и стабильность в обороне. В Риме должны были забивать больше, забил дебютант стартового состава Распадори. У них все получается.

Потому и "Ювентус" должен немало беспокоиться о выезде на "МАПЕИ Стадиум" в среду. А также "Милан", идущий седьмым и опережающий "Сассуоло" лишь на четыре очка. "Нероверди" способны пробиться в Еврокубки.

А вот другие претенденты вновь разочаровали. "Верона" уже с пятью из шести последних матчей без побед. Во Флоренции до перерыва она нанесла лишь один удар по воротам. Пусть и блестящий - Фараони ножницами после великолепного заброса Амрабата. Затем позволила слабой "Фиорентине" вернуться в игру и в итоге забить на 96-ой минуте. "Кальяри" не забил уже в третьем матче подряд. Дома, против аутсайдера. А "Болонья" забила два в дебюте, но в добавленное время позволила "Парме" забить дважды и прервать серию из четырёх поражений подряд.

Генуя просыпается?

Аутсайдеры вновь понравились больше. Правда, не все. СПАЛ проиграл и третий матч подряд прямому конкуренту по всем статьям. "Брешия" пропустила от Калинича, Фасио и переломанного Дзаньоло. "Удинезе" после семи очков и двух пропущенных в трех матчах пропустил дома в одном слишком много. Зато "Сампдория" вышла уже на три победы в четырёх матчах. Возвращение и гол капитана Фабио Квальяреллы неоценимы психологически. А "Дженоа" после двух очков в пяти справилась с лёгким, но необходимым заданием. Оставив соперника без ударов в створ ворот.

Из расположенных на местах с девятого по 20-ое победили лишь генуэзские команды. Однако же и "Лечче" не разочаровал. После 70-ти в 30-ти матчах его оборона пропустила лишь один мяч в двух. Несомненный прогресс. А сами "волки" должны были реализовать в Кальяри не один из своих 19-ти ударов. Дважды соперника спас каркас ворот, спасал и вратарь Краньо. Они в зоне вылета, но с таким прогрессом, особенно в обороне, могут надеяться на лучшее.

Многорукий Шива в футболе

Уже в 30-ом туре по назначенным пенальти Серия А побила сезонный рекорд всех времён. Учитывая темп, к окончанию чемпионата она рискует выйти с двумя сотнями 11-метровых. Из-за корректировки правил и ВАР пенальти за игру рукой сегодня назначаются очень легко. Два таких в центральном матче тура страшно разозлили Гасперини. "Таковы законы? Похоже, они над всеми законами. Что нам делать? Отрезать себе руки? Слишком много таких пенальти. Это сумасшествие. В других странах так не интерпретируют пенальти. Здесь ставят такие? Ok".

Вообще-то, по нынешним правилам руки Де Роона и Муриэля абсолютно заслуживают пенальти. Обе изменили траекторию полёта мяча, обе не были параллельны корпусу. В каком направлении шёл мяч - не имеет значения, ведь голы забивают и из-за пределов штрафной. Справедливость требует ставить такие. И они назначаются не только в пользу "Ювентуса". В недавних турах ставили и за руки Бонуччи и Де Лихта. А по пенальти в его пользу "Юве" лишь третий в лиге и отстаёт от "Дженоа" и "Лацио". Но всё же уж слишком много пенальти в целом.

Что делать? Ограничения в назначении оставят слишком много на усмотрение арбитра, слишком много философии. А ведь именно этого мы и хотим избежать. Как заявил Гаттузо, все, кто играл в футбол, знают, что для прыжков нужны движения рук. И где именно ограничивать их - тема для бесконечных споров. Остаётся вроде бы дикое, но как раз вполне полезное моё предложение - уменьшить площадь штрафной площадки. Особенно на флангах. Но такое решение не примут посреди сезона.

Украинский след

Великолепный гол в ворота "Лацио", заработанный пенальти против "Кальяри", ассист против "Сампдории", теперь и гол в ворота "Ювентуса". Постоянная активность, нагнетание, прорывы вперёд, удары по воротам (ещё до гола он должен был забивать после отличного приёма мяча в штрафной). После возвращения лиги Малиновский переключил передачу, и без того высокую. Пресса и болельщики восхищаются, считают, что "Аталанте" повезло с таким игроком. Его присутствие даже превращает скамью запасных бергамцев в более сильную, чем у туринцев.

В отчётном матче ему всего лишь за 22 минуты на поле выставили оценки 7-7.5. А Whoscored поставил высший балл на поле - 7.7. Следует отметить, что этот статистический портал ставит оценки не эмпирически, по желанию журналиста, а исключительно на основе количества и важности ВСЕХ ТТД. И Руслан за 22 минуты набрал таких больше, чем все остальные - за 60-90. Разумеется, такой результат - также следствие непривычно серых, контрпродуктивных атак обеих команд. О чём мы уже говорили выше. Но и следствие великолепной работы украинца.

Евгений Шахов остался на скамье запасных "Лечче".

Фото - официальные сайты "Ювентуса", "Аталанты", "Сампдории", "Сассуоло" и "Наполи"