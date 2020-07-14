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Рекордная покупка: В ближайшие дни Наполи подпишет лидера Лилля

Италия
(1 голосов)

81 миллион евро

Рекордная покупка: В ближайшие дни Наполи подпишет лидера Лилля
UA-Футбол
Новина українською

Виктор Осимхен таки перейдет в "Наполи". Долгий процесс переговоров между итальянцами и "Лиллем" должен завершиться в ближайшие дни.

"Доги" получат за трансфер порядка 81 миллиона евро. По данным L'Equipe, сумма трансфера согласована и теперь форварду осталось пройти медосмотр.

Что интересно, ранее были новости о срыве перехода. Как сообщает Football Italia, всему виной агент Осимхена, который пытался выбить себе большие премиальные. Он уже был уволен и грозиться подать в суд игрока.

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Если трансферу суждено быть, то для "Наполи" это будет рекордная покупка, а для "Лилля" - продажа (прошлым летом они продали Николя Пепе за 80 миллионов).

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В статье: Наполи (Неаполь) Лилль Виктор Осимхен
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
14.07.2020 в 18:30
Агент то обиделся, в суд пойдет
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