Рекордная покупка: В ближайшие дни Наполи подпишет лидера Лилля

Виктор Осимхен таки перейдет в "Наполи". Долгий процесс переговоров между итальянцами и "Лиллем" должен завершиться в ближайшие дни.

"Доги" получат за трансфер порядка 81 миллиона евро. По данным L'Equipe, сумма трансфера согласована и теперь форварду осталось пройти медосмотр.

Что интересно, ранее были новости о срыве перехода. Как сообщает Football Italia, всему виной агент Осимхена, который пытался выбить себе большие премиальные. Он уже был уволен и грозиться подать в суд игрока.

Читайте также Интер заинтересовался 21-летним форвардом Лилля Осимхеном

Если трансферу суждено быть, то для "Наполи" это будет рекордная покупка, а для "Лилля" - продажа (прошлым летом они продали Николя Пепе за 80 миллионов).