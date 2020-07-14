Сарри сравнил Аталанту и Сассуоло и рассказал о целях Ювентуса

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри посетил пресс-конференцию накануне матча против "Сассуоло".

"Сассуоло" - одна из тех команд, которая проделала долгий путь. Они схожи с "Аталантой". Нам стоит остерегаться их атаки, которая забивает много голов. "Сассуоло" не дает отдыха защите соперника и очень агрессивно играет. Мы будем готовы.

Чемпионат еще не завершен, несмотря на наш отрыв. Мы должны бороться до конца. Цель "Ювентуса" - заработать 11 очков за шесть игр. В спорте нельзя быть поверхностным и заранее радоваться победе", - рассказал Сарри.

Текущий отрыв "зебр" от второго места - 8 пунктов.