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Сарри сравнил Аталанту и Сассуоло и рассказал о целях Ювентуса

Италия
(1 голосов)

11 очков до конца сезона

Сарри сравнил Аталанту и Сассуоло и рассказал о целях Ювентуса
UA-Футбол
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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри посетил пресс-конференцию накануне матча против "Сассуоло".

"Сассуоло" - одна из тех команд, которая проделала долгий путь. Они схожи с "Аталантой". Нам стоит остерегаться их атаки, которая забивает много голов. "Сассуоло" не дает отдыха защите соперника и очень агрессивно играет. Мы будем готовы.

Чемпионат еще не завершен, несмотря на наш отрыв. Мы должны бороться до конца. Цель "Ювентуса" - заработать 11 очков за шесть игр. В спорте нельзя быть поверхностным и заранее радоваться победе", - рассказал Сарри.

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Текущий отрыв "зебр" от второго места - 8 пунктов.

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В статье: Ювентус (Турин) "Сассуоло" Маурицио Сарри
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