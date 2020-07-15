Серия А. Теннисный счет в Бергамо, гейм и два ассиста Малиновского

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Брешия" 6:2

Голы: Пашалич 2, 56, 58, Де Роон 25, Малиновский 28, Д. Сапата 30 - Торрегросса 8, Шпалек 83

"Аталанта": Спортьелло (Ф. Росси 80), Шутало, Кальдара, Джимсити (Циборра 74), Кастань (Белланова 74), Де Роон, Тамез, Гозенс, Пашалич, Малиновский (Пикколи 74), Д. Сапата (Э. Колли 47)

"Брешия": Андреначчи, Семприни, Чанселлор, Матею, Мангравити, Вивиани (Тонали 57), Д. Дессена, Бьярнасон, Шпалек, Ал. Доннарумма (Айе 68), Торрегросса (Ндой 61)

После эмоциональной вершины, после настроя, напряжения матча против "Ювентуса" спускаться на землю непросто. К счастью для "Аталанты", ей довелось это делать против 19-ой команды лиги, пропустившей 12 мячей в предыдущих четырех матчах и вряд ли верящей в спасение. Команды из Ломбардии объединяла старая спортивная ненависть и новая ноша страданий как эпицентры коронавируса. Однако в плане уровня они на разных планетах. И это мы сегодня увидели. "Брешия" ожидаемо осталась единственной командой лиги без гостевой победы в 2020-ом году.

"Аталанта" думала, что ей будет легко. Особенно - после паса Малиновского уже на второй минуте, прохода Пашалича в штрафную и удара в ближний угол. Она расслабилась, Шутало и Кальдара сразу же допустили по грубейшей ошибке и Спортьелло спас лишь в первом эпизоде. На 23-ю минуту матча бергамцы вышли лишь с одним ударом по воротам. Малиновский застревал на одной линии с форвардом Сапатой, потому его не хватало в перепасовках. Сам украинец непривычно часто ошибался в передачах, по проценту точных закончил первый тайм предпоследним в команде.

Тем не менее, уже к 30-ой минуте счет был 4:1. А к 60-ой - 6:1. Сапата, Гозенс и Де Роон разыграли отличную комбинацию на левом фланге, по итогам которой третий замкнул. Затем Малиновский в контратаке обошёл защитника и нанёс фирменный удар левой с 25-ти метров под ближнюю стойку. Тут же он отдал пас на фланг, Гозенс вновь забросил, a Сапата замкнул головой в падении. А во втором тайме Пашалич легко оформил дубль. После паса вразрез Малиновского и комбинации Тамеза с Колли. Таким образом, "Богиня" вышла уже на 93 гола в сезоне.

Руслан играл не всегда чисто, нередко ошибался в действиях и решениях. Но его активность, как всегда после возвращения лиги, зашкаливала. Кроме гола и ассистов, он нанес ещё два удара из-за пределов штрафной - блок защитника, вратарь брал. А 1+2 по схеме "гол+пас" позволили ему выйти на первое место в команде по результативным ТТД в последних шести матчах. 3+3+заработанный пенальти - украинец лучший в "Аталанте" за три последние недели. Недели, выведшие её на второе место. Пусть и с лишним матчем по сравнению с "Интером" и "Лацио".