Рома хочет заполучить Милика после продажи двух игроков

Аркадиуш Милик, которого давно связывают с уходом из "Наполи", привлек внимание "Ромы". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Ориентировочная цена польского футболиста - 50 миллионов евро. Для его подписание, римская сторона может продать Эдина Джеко и Дженгиза Ундера. В услугах первого заинтересован "Интер".

Ранее сообщалось, что "Рома" близка к подписанию Кавани.