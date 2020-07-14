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Рома хочет заполучить Милика после продажи двух игроков

Италия
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Составят конкуренцию чемпиону?

Рома хочет заполучить Милика после продажи двух игроков
UA-Футбол
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Аркадиуш Милик, которого давно связывают с уходом из "Наполи", привлек внимание "Ромы". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Ориентировочная цена польского футболиста - 50 миллионов евро. Для его подписание, римская сторона может продать Эдина Джеко и Дженгиза Ундера. В услугах первого заинтересован "Интер".

Ранее сообщалось, что "Рома" близка к подписанию Кавани.

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В статье: Эдин Джеко Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик Дженгиз Ундер
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