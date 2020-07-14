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Рома хочет заполучить Милика после продажи двух игроков
Составят конкуренцию чемпиону?
Аркадиуш Милик, которого давно связывают с уходом из "Наполи", привлек внимание "Ромы". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ориентировочная цена польского футболиста - 50 миллионов евро. Для его подписание, римская сторона может продать Эдина Джеко и Дженгиза Ундера. В услугах первого заинтересован "Интер".
La #Roma guarda avanti: se #Dzeko parte, idea #Milik https://t.co/RTv7zssAl8 #serieA #premium— LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) July 14, 2020
Ранее сообщалось, что "Рома" близка к подписанию Кавани.
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