Малиновский в огне! Аталанта - Брешия 6:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Брешия, которые встречались в 33-м туре итальянской Серии А. В отличие от игры против Ювентуса украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на поле со стартовых минут и снова стал одной из самых заметных фигур в матче. Он отдал последний пас перед первым голом Пашалича, забил третий мяч своей команды отличным дальним ударом, а также ассистировал Пашаличу, когда тот забивал пятый гол в ворота бедной Брешии. Всего Малиновский имеет в своем активе уже семь голов в 29-ти матчах Серии А.

Серия А. 33-й тур

Аталанта - Брешия 6:2

Голы: Пашалич 2, 55, 58, где рун 25 Малиновский 28 Сапата 30 - Торрегроса 8, Шпалек 83