Гасперини после разгрома над Брешией: Аталанта готовится к Пари Сен-Жермен

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромную победу своей команды над "Брешией" в рамках очередного тура Серии А. Цитирует специалиста Football Italia.

"Здорово, не правда ли? Мы много забили, но дело не в том, чтобы унизить соперника, а чтобы отрабатывать движение, которое приводит к голам. Выступления в ЛЕ помогли нам повзрослеть и привыкнуть к ЛЧ. Мы готовимся к матчу с "Пари Сен-Жермен", также команда будет бороться и в Серии А. Я думаю, лучший способ подготовиться к 12 августа – продолжать играть с правильным темпом и нацеленностью".