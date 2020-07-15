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Гасперини после разгрома над Брешией: Аталанта готовится к Пари Сен-Жермен

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Гасперини после разгрома над Брешией: Аталанта готовится к Пари Сен-Жермен
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Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромную победу своей команды над "Брешией" в рамках очередного тура Серии А. Цитирует специалиста Football Italia.

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"Здорово, не правда ли? Мы много забили, но дело не в том, чтобы унизить соперника, а чтобы отрабатывать движение, которое приводит к голам. Выступления в ЛЕ помогли нам повзрослеть и привыкнуть к ЛЧ. Мы готовимся к матчу с "Пари Сен-Жермен", также команда будет бороться и в Серии А. Я думаю, лучший способ подготовиться к 12 августа – продолжать играть с правильным темпом и нацеленностью".

"Иличич? Я пытаюсь вернуть его в лучшие кондиции. Он поможет нам в Лиге чемпионов. Пять замен являются отличным бонусом. Вообще, меня беспокоит вероятность получения травм. Муриэль поскользнулся и получил огромное рассечение на затылке – все могло быть гораздо хуже, ему повезло".

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Серия А Чемпионат Италии Брешия (Брешия) Брешиа (Брешиа) Брешия Брешиа
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Источник:
Football Italia

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