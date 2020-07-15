Официально: Милан выкупил защитника у Севильи

Защитник Симон Кьер подписал с итальянским "Миланом" полноценный трудовой договор – об этом сообщает пресс-служба клуба в Твиттере.

"Милан" воспользовался правом выкупа 31-летнего исполнителя у испанской "Севильи". Контракт подписан до 30 июня 2022 года, но сумма трансфера не сообщается. По информации СМИ, "нервионцы" получили за датчанина около 4 миллионов евро.

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За "россонери" Кьер выступает с января, именно тогда он перешел в итальянский клуб на правах аренды. В рамках текущей кампании Серии А в его активе 9 матчей и 1 желтая карточка. В послужном списке Симона есть "Аталанта", "Фенербахче" и "Лилль".