Серия А. Камбек Милана, Наполи теряет очки

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Парма" 3:1

Голы: Кесси 52, Романьоли 57, Чалханоглу 77 - Куртич 44

"Милан": Д. Доннарумма, Конти (Калабрия 46), Кьер, Романьоли, Эрнандес (Лаксальт 81), Кесси, Билья (Беннасер 56), Бонавентура, Чалханоглу (Крунич 81), Леау (Ребич 61), Ибрагимович

"Парма": Сепе, Дармиан, Якопони, Алвеш (Дермаку 46), Гальоло, Грасси (Эрнани 63), Бругман (Инглезе 63), Куртич, Кулушевски, Корнелиус (Карамо 14, Капрари 81), Жервиньо

Предупреждения: Конти 33 - Грасси 33, Дармиан 65

Победы над "Лечче", "Ромой", "Лацио", "Ювентусом", 2:2 против "Наполи", 15 забитых в этих матчах - "Милан" вернулся отлично. Вместе с тем, аутсайдер СПАЛ создал "россонери" проблемы, а уже в Неаполе чувствовалась явная усталость игроков. Потому Стефано Пиоли предоставил отдых Ребичу и Беннасеру. Что ожидаемо ослабило команду. "Парма", стоящая намного выше СПАЛ, также поборолась. Правда, она в такой же форме - четыре поражения и ничья, вытащенная в добавленное время. В пяти последних матчах против "Милана" она набрала лишь одно очко. Проиграла и сегодня.

Первый тайм напомнил указанный выше более слабый матч против СПАЛ (2:2). Только без удаления и лишь с одним голом. На 30-ю минуту "Милан" вышел со счетом 12:0 по ударам по воротам. Однако эти удары были поспешными, обычно неразумными и неточными. Кроме удара Романьоли головой в стойку после подачи углового. При крайне медленном темпе "Парма" отлично держалась. После 30-ой минуты хозяева и вовсе заснули. Жервиньо рейдом через полполя и неточным ударом не смог разбудить их. И тогда ивуариец бросил Грасси в прорыв по правому флангу, а тот нашел в штрафной Куртича.

Второй тайм миланцы по игре начали ничем не лучше. Зато по голам - лучше на порядок. В июне-июле их уверенность в себе и боевитость совсем иные, нежели до перерыва. Во многом благодаря этому Кесси удался блестящий дальний удар в "девятку", Романьоли головой со штрафного на этот раз попал в ворота. Совсем иной и уровень везения. На этот раз повезло во время атак соперника на 74-ой и 75-ой минутах. Кулушевски в контратаке выстрелил в защитника, Жервиньо добил куда-то в воздух, Инглезе проиграл дуэль Доннарумме. А Чалханоглу ударом низом с 20-ти метров успокоил своих.

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Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Наполи" 1:1

Голы: Барроу 80 - Манолас 7

"Болонья": Скорупски, Мбайе (Денсвил 84), Данило, Томиясу, Крейчи (Дайкс 63), Сориано, Медель (Бальдурссон 78), Домингес (Поли 78), Сков-Ольсен (Орсолини 63), Паласио, Барроу

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Хюсай, Элмас (Руис 69), Демме, Зелински (Аллан 83), Политано (Кальехон 61), Милик (Мертенс 69), Лосано (Инсинье 61)

Предупреждения: Томиясу 46 - Ди Лоренцо 90

Уже не раз "Наполи" Дженнаро Гаттузо пытался одержать победу над менее статусным соперником малой кровью. Обычно это удавалось. Но против "Болоньи" так шутить не стоило. В последних двух матчах она побеждала неаполитанцев, кстати, благодаря голам после 79-ой минуты. Подопечные Синиши Михайловича одержали лишь две победы в последних девяти матчах, в последнем упустили 2:0 в добавленное время. Это страшно разозлило тренера, вплоть до изгнания самого талантливого игрока команды Орсолини в запас. Было ясно, что сегодня "россоблу" поборются. И они поборолись. В итоге чуть не победив.

"Наполи" начал активно. Один из серии угловых (Политано) Манолас замкнул головой. Однако как раз это сыграло с ним злую шутку. Подопечные Дженнаро Гаттузо принялись "сушить" игру. В первом тайме это удавалось, к 25-ой минуте счет по ударам по воротам был 2:1 в их пользу, они держали мяч либо оборонялись по желанию. Тайм закончился без ударов в створ ворот Мерета. Зато во втором тайме "Болонья" уже добавила. Неаполитанцы в итоге остались с девятью ударами по воротам. А их соперник нашел гол Барроу с паса Орсолини вразрез, после этого Паласио чуть не попал, а Данило сотряс каркас ворот.

Команда Гаттузо с 16-го февраля по 11-ое июля потеряла очки лишь в одном матче лиги, выиграв семь. А затем выдала две ничьи подряд. Это позволило "Милану" опередить ее в турнирной таблице по дополнительным показателям и выйти на шестое место.

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Кальяри" 3:0

Голы: Габбьядини 8, Бонаццоли 40, 53

"Сампдория": Аудеро, Депаоли, Йошида, О. Колли, Ауджелло, Линетти (Берешински 70), Экдаль, Торсби, Янкто, Габбьядини (Бертолаччи 70), Бонаццоли (Квальярелла 70)

"Кальяри": Краньо, Валюкевич (Фараго 58), Пизакане, Карбони, Нандес, Ионицэ (Перейро 46), Бирса (Маттьелло 78), Рог, Ликояннис, Рагатцу (Жоао Педро 46), Симеоне (Палоски 78)

Предупреждения: Ионицэ 16, Рог 69