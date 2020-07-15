Интер готов отдать МЮ ключевого защитника, чтобы подписать Марсьяля

Миланский "Интер" продолжает искать возможность подписать Антони Марсьяля. Ради француза они готовы отпустить одного из лучших защитников Европы.

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Как сообщает Calcio Mercato, Милан Шкриньяр может укрепить защиту "МЮ", в то время как Антони отправится покорять Италию. Оба игрока оцениваются в примерно равную сумму.

Ранее назывался список игроков, которых требует Конте.