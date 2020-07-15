Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер готов отдать МЮ ключевого защитника, чтобы подписать Марсьяля
Намечается интересная сделка
Миланский "Интер" продолжает искать возможность подписать Антони Марсьяля. Ради француза они готовы отпустить одного из лучших защитников Европы.
Как сообщает Calcio Mercato, Милан Шкриньяр может укрепить защиту "МЮ", в то время как Антони отправится покорять Италию. Оба игрока оцениваются в примерно равную сумму.
Ранее назывался список игроков, которых требует Конте.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...