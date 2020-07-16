Серия А. Лацио не способен побеждать, Рома вновь берет три очка

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Лацио" 0:0

"Удинезе": Муссо, Бекао, Де Майо, Нуйтинк (Самир 83), Стригер-Ларсен, Фофана, Яяло (Уолас 46), Де Пауль, Сема (Тер Авест 68), Окака (Теодорчик 68), Лазанья

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе (Катальди 74), Ачерби, Раду (Баштуш 51), Лаццари (Д. Андерсон 79), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони (Ж. Лукаку 51), Кайседо (Адеканье 79), Иммобиле

Предупреждения: Окака 3, Стригер-Ларсен 45 - Кайседо 15, Луис Фелипе 39, Луис Альберто 84

"Лацио" вышел из карантина совершенно другой командой. Медленной, не готовой физически, неточно бьющей. Потерявшей желание играть. Президент Клаудио Лотито приехал на тренировку и задавал неприятные вопросы, игроки ссорятся между собой и с тренерским штабом. Чиро Иммобиле забил лишь дважды с игры в последних десяти матчах. В такой ситуации и после трех поражений подряд победа в Удине была критически важной. Согласно статистике она должна была состояться, ведь последние семь очных матчей как раз выиграли "орлы", пропустив лишь дважды. Однако на сегодня они просто не способны побеждать.

Первая четверть матча была довольно энергичной. "Лацио" осадил штрафную Муссо с 60-62 процентами владения мячом, "Удинезе" быстро контратаковал. Тем не менее, к 25-ой минуте состоялся лишь один удар в створ ворот - Муссо вытащил "пушку" Лаццари. Иммобиле и Луис Альберто не попадали с 12-14 метров. Затем темп упал, и это сыграло на пользу аутсайдеру. Уже Стракоше пришлось отбивать удар Бекао, после перерыва блестяще выигрывать дуэль с Лазаньей и тащить выстрел Де Пауля. Грудь Луиса Фелипе заблокировала удар Лазаньи. В начале второго тайма ускорялся и давил как раз "Удинезе".

К середине тайма римлянам удалось остановить этот штурм. Даже начать организовывать свои атаки. Впрочем, серьезными ударами их не удалось завершать. А прорывы соперника и тогда выглядели более опасными. Последние ходы в матче также на счету фриуланцев. Родриго Де Пауль дважды пробивал издали в добавленное время. Минимальная неточность и стойка помешали ему забить. И если бы хотя бы один из мячей залетел - это стало бы справедливым исходом матча. Поскольку "Лацио" и в Удине предстал слишком слабой и не готовой во всех аспектах командой. Слово "Скудетто" здесь смешно.

Ничья "Интера" завтра в матче против последней команды лиги - и "Лацио" вылетит из Топ-3.

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Эллас Верона" 2:1

Голы: Верету 10 (пен.), Джеко 45+3 - Пессина 48

"Рома": Лопес, Манчини, Ибаньес (Вильяр 90), Коларов, Б. Перес (Дзаппакоста 66), Диавара (Кристанте 66), Верету, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини (Дзаньоло 66), Мхитарян (Перотти 88), Джеко

"Эллас Верона": Сильвестри, Эмперор, Гюнтер, Кумбулла (Димарко 19), Фараони, Амрабат (Баду 83), Велозу (Степински 83), Лазович, Пессина, Дзакканьи (Сальседо 64), Верре (Эйссерик 63)

Предупреждения: Манчини 63, Дзаньоло 71, Кристанте 78, Вильяр 90+5 - Велозу 9, Пессина 67, Эйссерик 90+4

"Рома" будто поменялась местами с соседом. Предыдущие два матча она выиграла, в том числе устроив камбек. Забивали даже глухие запасные Фасио и Калинич. Переход на схему с тремя центральными защитниками явно помог ей. Сегодня одним из них вынужден был стать Коларов. Как и в матче первого круга, пришлось страдать, подстраиваться под соперника, отдать ему мяч (67). Но и тогда, и сейчас она выдержала, выиграла. И осталась пятой. Яркости и лёгкости не хватает. Зато борьба и результат есть.

На 44-ой минуте счет по ударам в створ ворот был 2:0. Одним из них был пенальти Верету. Мхитарян попадал с игры в стойку. Затем Джеко головой замкнул навес Спинаццолы. В начале второго тайма Пессина ударом пяткой отыграл один мяч. Впрочем, любопытные качели "Ромы" - три поражения, три победы, три поражения, теперь уже три победы - удалось продолжить. Удар Мхитаряна еще и вытащили с линии ворот.

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Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Фиорентина" 1:3

Голы: Шахов 88 - Кьеза 6, Геззаль 38, Кутроне 40

Нереализованный пенальти: Пулгар 11 (вратарь)

"Лечче": Габриэль, Рисполи, Лучиони, Пас (Делль'Орко 65), Донати, Майер (Вера 72), Петриччионе (Тахцидис 65), Барак, Манкозу, Фариас (Сапонара 46), Бабакар (Шахов 72)

"Фиорентина": Терраччьяно, Миленкович, Х. Пеццелла (Чеккерини 46), Касерес, Данкан (Кастровилли 70), Пулгар, Геззаль, Дальберт, Кьеза (Венути 65), Кутроне (Влахович 65), Рибери (Агудело 83)

Предупреждения: Габриэль 11, Бабакар 21, Донати 36 - Рибери 11, Геззаль 27

После кошмарных 25-ти пропущенных в шести матчах и шести поражений в них "Лечче" вроде бы пришел в себя. Пропустил лишь один мяч в двух матчах, набрал в них четыре очка. Сохранить обе тенденции он вполне мог и дома против "Фиорентины". В семи последних очных матчах команд счет по победам 4:1 в пользу "волков". Последние три закончились со счетом 1:0. В первом круге была добыта победа во Флоренции. А к этому матчу "фиалки" подошли лишь с одной победой в восьми турах, играя плохо. И с 19-ым местом по забитым после возвращения лиги - шесть.

Но именно в Лечче их прорвало. Даже кризисного Кьезу и запасного Геззаля. Федерико избежал офсайда. Рашид реализовал штрафной, Кутроне откликнулся на длинный заброс - и судьба матча была решена еще до перерыва. Во втором тайме разве что Шахов замкнул прострел Веры и забил свой первый мяч в Италии. Для Евгения матч первого круга во Флоренции был одним из лучших в сезоне, тогда он отдал ассист к единственному голу. Возможно, в отчетном матче Фабио Ливерани ошибся, не выпустив его в стартовом составе.

Команда Шахова в зоне вылета.