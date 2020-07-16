  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Евгений Шахов забил дебютный гол в итальянской Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Евгений Шахов забил дебютный гол в итальянской Серии А

Италия
(2 голосов)

Украинец поразил ворота "Фиорентины"

Евгений Шахов забил дебютный гол в итальянской Серии А
Новина українською

Украинский полузащитник Евгений Шахов забил дебютный гол за "Лечче", да и вообще в итальянском чемпионате.

В матче 33-го тура Серии А против "Фиорентины" он вышел на замену на 72-й минуте, а на 88-й четко в касание замкнул прострел с фланга, установив окончательный счет - 3:1 в пользу "Фиалок".

29-летний украинец выступает за "Лечче" с прошлого лета, но не имеет постоянного места в основе. В текущем чемпионате он наиграл 21 матч (8 - со старта), в которых помимо сегодняшнего гола отметился тремя результативными передачами.

"Лечче" после 33 туров идет в зоне вылета, но от спасительного 17-го места его отделяют всего два очка.

Ранее другой украинец в Италии Руслан Малиновский забил и отдал две голевые передачи за "Аталанту" в матче против "Брешии" (6:2).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Шахов Серия А Фиорентина (Флоренция) Лечче
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
adidas77 (Cумы)
16.07.2020 в 01:38
С почином!Италия мне начинает нравится по новому!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...