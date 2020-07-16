Евгений Шахов забил дебютный гол в итальянской Серии А

Украинский полузащитник Евгений Шахов забил дебютный гол за "Лечче", да и вообще в итальянском чемпионате.

В матче 33-го тура Серии А против "Фиорентины" он вышел на замену на 72-й минуте, а на 88-й четко в касание замкнул прострел с фланга, установив окончательный счет - 3:1 в пользу "Фиалок".

29-летний украинец выступает за "Лечче" с прошлого лета, но не имеет постоянного места в основе. В текущем чемпионате он наиграл 21 матч (8 - со старта), в которых помимо сегодняшнего гола отметился тремя результативными передачами.

"Лечче" после 33 туров идет в зоне вылета, но от спасительного 17-го места его отделяют всего два очка.

Ранее другой украинец в Италии Руслан Малиновский забил и отдал две голевые передачи за "Аталанту" в матче против "Брешии" (6:2).