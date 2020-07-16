Когда Роналду в тени. Сассуоло - Ювентус 3:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 33-го тура итальянской Серии А, в котором Сассуоло принимал Ювентус. В течение первых 15 минут Старая Синьора забила в ворота соперника дважды и, казалось, обеспечила себе комфортное преимущество. Однако Сассуоло и не думал сдаваться. Голы Джуричича, Берарди и Капуто позволили хозяевам выйти вперед. Более того, они могли и вовсе громить соперника, если бы не Войцех Щенсны - польский голкипер совершил не один эффектный сейв. В конце концов, Ювентус спасся с помощью стандарта - после углового забил Алекс Сандро. Заметим, что Криштиану Роналду не смог забить впервые за семь матчей.

Серия А. 33-й тур

Сассуоло - Ювентус 3:3

Голы: Джуричич 29 Берарди 51, Капуто 54 - Данило 6, Игуаин 12, Алекс Сандро 64