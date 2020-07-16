  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Когда Роналду в тени. Сассуоло - Ювентус 3:3. Видео голов и обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Когда Роналду в тени. Сассуоло - Ювентус 3:3. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Сассуоло - Ювентус, 15 июля 2020, Серия А

Когда Роналду в тени. Сассуоло - Ювентус 3:3. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча 33-го тура итальянской Серии А, в котором Сассуоло принимал Ювентус. В течение первых 15 минут Старая Синьора забила в ворота соперника дважды и, казалось, обеспечила себе комфортное преимущество. Однако Сассуоло и не думал сдаваться. Голы Джуричича, Берарди и Капуто позволили хозяевам выйти вперед. Более того, они могли и вовсе громить соперника, если бы не Войцех Щенсны - польский голкипер совершил не один эффектный сейв. В конце концов, Ювентус спасся с помощью стандарта - после углового забил Алекс Сандро. Заметим, что Криштиану Роналду не смог забить впервые за семь матчей.

Серия А. 33-й тур

Сассуоло - Ювентус 3:3

Голы: Джуричич 29 Берарди 51, Капуто 54 - Данило 6, Игуаин 12, Алекс Сандро 64

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Доменико Берарди "Сассуоло"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zago49
16.07.2020 в 09:36
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
16.07.2020 в 08:21
НЕМА пенальті і що ви хотіли від футболіста, хоч і гарного, але "поважного віку"?
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...