Сарри – о ничье с Сассуоло: Ювентусу нужно решить проблему нестабильности и отыскать баланс

Алленаторе туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал итог встречи с "Сассуоло" в рамках Серии А (3:3). Цитирует наставника Football Italia.

"Тренер ожидает от своей команды стабильности. Нам не хватало этого и на физическом, и на психологическом уровне. Матч состоял из отдельных эпизодов: на протяжении поединка мы выглядели и мощно, и пассивно. Это тяжело объяснить. "Сассуоло" в отличной форме, они могут повторить путь "Аталанты".