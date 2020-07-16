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Сарри – о ничье с Сассуоло: Ювентусу нужно решить проблему нестабильности и отыскать баланс

Италия
(1 голосов)

Маурицио стоит задуматься?

Сарри – о ничье с Сассуоло: Ювентусу нужно решить проблему нестабильности и отыскать баланс
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Алленаторе туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал итог встречи с "Сассуоло" в рамках Серии А (3:3). Цитирует наставника Football Italia.

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"Тренер ожидает от своей команды стабильности. Нам не хватало этого и на физическом, и на психологическом уровне. Матч состоял из отдельных эпизодов: на протяжении поединка мы выглядели и мощно, и пассивно. Это тяжело объяснить. "Сассуоло" в отличной форме, они могут повторить путь "Аталанты".

"Нужно решить проблему нестабильности. Любая команда создает опасность, если позволять им комбинировать на чужой трети поля. Иногда мне кажется, что у "Ювентуса" большой потенциал, но также я пребываю в недоумении от того, как легко мы позволяем сопернику заходить в нашу штрафную площадку. Нужно искать баланс".

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Чемпионат Италии "Сассуоло" Маурицио Сарри
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Источник:
Football Italia

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