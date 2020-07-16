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VAR ничего не увидел: Роналду прямой ногой зарядил в колено оппоненту, но получил только желтую
Нужно разобраться, заслуживал ли Криштиану удаления
Туринский "Ювентус" расписал мировую в гостях с "Сассуоло" в матче чемпионата Италии (3:3). "Старая синьора" забила два мяча, но хозяева восстановили паритет, а затем и вовсе вышли вперед. Алекс Сандро спас один зачетный пункт для "Юве" на 64-й минуте.
Криштиану Роналду был настолько раздосадован от событий на поле, что за полчаса до конца матча вонзил шипы своей бутсы в колено капитану "Сассуоло" Франческо Маньянелли. Арбитр Паоло Валери не удалил португальца – по версии судьи, это всего лишь "горчичник".
El VAR en Italia no funciona contra Cristiano Ronaldo.https://t.co/GgY3pSlSur pic.twitter.com/re3EsD8rRv— ZB (@ZB_Media_06) July 15, 2020
Отметим, что Франческо заменили через 5 минут после инцидента.