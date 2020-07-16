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VAR ничего не увидел: Роналду прямой ногой зарядил в колено оппоненту, но получил только желтую

Италия
(1 голосов)

Нужно разобраться, заслуживал ли Криштиану удаления

VAR ничего не увидел: Роналду прямой ногой зарядил в колено оппоненту, но получил только желтую
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Туринский "Ювентус" расписал мировую в гостях с "Сассуоло" в матче чемпионата Италии (3:3). "Старая синьора" забила два мяча, но хозяева восстановили паритет, а затем и вовсе вышли вперед. Алекс Сандро спас один зачетный пункт для "Юве" на 64-й минуте.

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Криштиану Роналду был настолько раздосадован от событий на поле, что за полчаса до конца матча вонзил шипы своей бутсы в колено капитану "Сассуоло" Франческо Маньянелли. Арбитр Паоло Валери не удалил португальца – по версии судьи, это всего лишь "горчичник".

Отметим, что Франческо заменили через 5 минут после инцидента.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Серия А Чемпионат Италии "Сассуоло"
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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkov)
16.07.2020 в 13:52
Наступати в центрі поля з ризиком нанесення травми на суперника, якого ТИ ВЖЕ ЗБИВ і поруч з яким є тільки твій партнер по команді - яка така гостра потреба, якщо навіть суддя ще не просвистів? Так, це пряма червона картка. Арбітр просто забздів.
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Инспектор ( )
16.07.2020 в 12:53
Носком бутсы. Х.. Знает
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Мирослав (Львів)
16.07.2020 в 12:50
Як був він набріоліненою скотиною, так нею і залишився. Не дав суддя пенальті, щоб Христинка змогла хоч якось гол забити, от він і впав в істерику.
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