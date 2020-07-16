VAR ничего не увидел: Роналду прямой ногой зарядил в колено оппоненту, но получил только желтую

Туринский "Ювентус" расписал мировую в гостях с "Сассуоло" в матче чемпионата Италии (3:3). "Старая синьора" забила два мяча, но хозяева восстановили паритет, а затем и вовсе вышли вперед. Алекс Сандро спас один зачетный пункт для "Юве" на 64-й минуте.

Криштиану Роналду был настолько раздосадован от событий на поле, что за полчаса до конца матча вонзил шипы своей бутсы в колено капитану "Сассуоло" Франческо Маньянелли. Арбитр Паоло Валери не удалил португальца – по версии судьи, это всего лишь "горчичник".

El VAR en Italia no funciona contra Cristiano Ronaldo.https://t.co/GgY3pSlSur pic.twitter.com/re3EsD8rRv — ZB (@ZB_Media_06) July 15, 2020

Отметим, что Франческо заменили через 5 минут после инцидента.