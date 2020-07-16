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"Пауло определенно лучше меня – он на 40 лет моложе". Платини – про сравнения с Дибалой
Мишель тоже когда-то был десяткой "Ювентуса"
Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал сравнения с атакующим полузащитником туринского "Ювентуса" Пауло Дибалой. Цитирует Платини Football Italia.
"Я всегда стараюсь избегать каких-либо сравнений, но могу сказать точно, что он определенно лучше меня в одном – Дибала на 40 лет моложе. Плюс Пауло – нападающий. "Ювентус" может использовать его на многих позициях, он достаточно забивной футболист. Я был командным хавбеком, хоть и тоже регулярно расстраивал вратарей. Цифры похожи, но нет… Здесь больше подходят сравнения с Марадоной".
Платини в составе "Ювентуса" три раза подряд выиграл Золотой мяч (1983, 1984 и 1985). В текущей кампании Серии А Дибала сыграл 30 матчей за "бьянконери" (11 голов и 9 результативных передач).