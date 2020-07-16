Интер хочет продлить аренду Санчеса

Итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщает, что "Интер" намерен продлить арендное соглашение Алексиса Санчеса.

По информации источника, чилийский вингер хочет сыграть за "Интер" в оставшихся матчах Лиги Европы, миланский клуб также проявляет такое желание.

Руководство "нерадзурри" уже готовится к переговорам с "Манчестер Юнайтед" о продлении аренды с Санчесом. Итальянский клуб пропишет в новом контракте сумму компенсации, если в финальном поединке ЛЕ "Интер" сыграет против "Ман Юнайтед".

В текущем сезоне Серии А 31-летний Алексис провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.