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Интер хочет продлить аренду Санчеса

Италия
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Алексис и сам клуб хотят, чтобы чилиец сыграл в матчах Лиги Европы

Интер хочет продлить аренду Санчеса
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Итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщает, что "Интер" намерен продлить арендное соглашение Алексиса Санчеса.

По информации источника, чилийский вингер хочет сыграть за "Интер" в оставшихся матчах Лиги Европы, миланский клуб также проявляет такое желание.

Руководство "нерадзурри" уже готовится к переговорам с "Манчестер Юнайтед" о продлении аренды с Санчесом. Итальянский клуб пропишет в новом контракте сумму компенсации, если в финальном поединке ЛЕ "Интер" сыграет против "Ман Юнайтед".

В текущем сезоне Серии А 31-летний Алексис провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

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В статье: Алексис Санчес Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Джанлука ди Марцио
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Источник:
Gianluca di Marzio
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