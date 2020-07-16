Ювентус хочет выкупить у Шахтера Маркоса Антонио и отправить игрока в аренду

Итальянское издание Calciomercato.com сообщает, что полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио попал в сферу интересов туринского "Ювентуса".

Руководство "зебр" хочет приобрести игроков на перспективу. На данном этапе туринцы не готовы предоставить место в составе для 20-летнего бразильца. "Юве" планирует выкупить контракт хавбека, а потом отправить Антонио в аренду.

"Ювентус" уже даже подобрал будущий переходный клуб для Маркоса - это "Сассуоло". Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби раскрыл таких игроков, как Жереми Бога, Доменико Берарди и Мануэль Локателли.

В нынешнем сезоне в футболке "горняков" Маркос Антонио провел 27 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.