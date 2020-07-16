  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус хочет выкупить у Шахтера Маркоса Антонио и отправить игрока в аренду
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус хочет выкупить у Шахтера Маркоса Антонио и отправить игрока в аренду

Италия
(1 голосов)

"Юве" считает, что идеальным вариантом для бразильца будет "Сассуоло"

Ювентус хочет выкупить у Шахтера Маркоса Антонио и отправить игрока в аренду
Новина українською

Итальянское издание Calciomercato.com сообщает, что полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио попал в сферу интересов туринского "Ювентуса".

Руководство "зебр" хочет приобрести игроков на перспективу. На данном этапе туринцы не готовы предоставить место в составе для 20-летнего бразильца. "Юве" планирует выкупить контракт хавбека, а потом отправить Антонио в аренду.

"Ювентус" уже даже подобрал будущий переходный клуб для Маркоса - это "Сассуоло". Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби раскрыл таких игроков, как Жереми Бога, Доменико Берарди и Мануэль Локателли.

В нынешнем сезоне в футболке "горняков" Маркос Антонио провел 27 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Сассуоло (Сассуоло) Маркос Антонио
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercato.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...