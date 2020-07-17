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Массовая чистка. Этим летом Юве могут покинуть восемь игроков

Италия
(2 голосов)

Клуб могут покинуть Игуаин, Хедира, Матюиди, Бернардески и другие

Массовая чистка. Этим летом Юве могут покинуть восемь игроков
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Туринский "Ювентус" планирует провести чистку состава.

По информации Tuttosport, ряды "зебр" могут покинуть защитники Лука Пеллегрини, Кристиан Ромеро, Даниэле Ругани и Маттиа Де Шильо, полузащитники Блез Матюиди, Федерико Бернардески, Сами Хедира, а также нападающий Гонсало Игуаин.

Руководство итальянского клуба намерено провести омоложение команды и разгрузить зарплатную ведомость.

"Ювентус" проявляет интерес к форварду "Наполи" Милику. Также "Юве" присматривается к Федерико Кьезе из "Фиорентины" и Николо Дзаньоло из "Ромы".

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В статье: Сами Хедира Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Маттиа Де Шильо Блез Матюиди Федерико Бернардески Даниэле Ругани Лука Пеллегрини Кристиан Ромеро
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Источник:
Tuttosport
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