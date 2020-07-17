Массовая чистка. Этим летом Юве могут покинуть восемь игроков

Туринский "Ювентус" планирует провести чистку состава.

По информации Tuttosport, ряды "зебр" могут покинуть защитники Лука Пеллегрини, Кристиан Ромеро, Даниэле Ругани и Маттиа Де Шильо, полузащитники Блез Матюиди, Федерико Бернардески, Сами Хедира, а также нападающий Гонсало Игуаин.

Руководство итальянского клуба намерено провести омоложение команды и разгрузить зарплатную ведомость.

"Ювентус" проявляет интерес к форварду "Наполи" Милику. Также "Юве" присматривается к Федерико Кьезе из "Фиорентины" и Николо Дзаньоло из "Ромы".