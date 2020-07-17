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Лацио надеется подписать форварда Реала

Италия
(1 голосов)

Зидану он вряд ли понадобится

Лацио надеется подписать форварда Реала
UA-Футбол
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Борха Майораль в текущем сезоне защищает цвета "Леванте". Контракт 23-летнего испанца принадлежит "Реалу".

По многим данным, Зинедин Зидан не рассчитывает на игрока и этим хочет воспользоваться "Лацио". Как сообщает Sky Sport Italia, "орлы" готовы в ближайшее время вступить в переговоры с игроком.

Трансфер не будет затратным, так как контракт Майораля со "сливочными" истекает летом 2021-го. Сейчас он оценивается в три миллиона евро.

Читайте такжеИзбавляясь от балласта. Реал продлил аренду Майораля в Леванте еще на сезон

Ранее была информация, что "Лацио" готов арендовать футболиста "Барселоны".

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В статье: Реал (Мадрид) Лацио (Рим) Борха Майораль
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