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Мертенс: Гаттузо - идеальный тренер для Наполи в данный момент

Италия
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Несколько месяцев назад в это было трудно поверить

Мертенс: Гаттузо - идеальный тренер для Наполи в данный момент
UA-Футбол
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Форвард "Наполи" Дрис Мертенс уверен, что Дженнаро Гаттузо успешно работает с неаполитанцами.

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"На данный момент, Гаттузо - идеальный тренер для "Наполи". Главная причина в том, что он дает много времени молодежи. Он много выиграл как игрок и может нам помочь в завоевании трофеев.

Подобное мы чувствовали с Анчелотти. В то время нам также казалось, что сможем многого добиться", - заявил бельгиец в интервью uefa.com.

Именно с Гаттузо "Наполи" выиграли первый за восемь лет трофев - кубок Италии.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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