Почеттино - кандидат на пост тренера Интера и Ювентуса

Маурисио Почеттино может вернуться к тренерской деятельности. Сейчас он рассматривается в качестве тренеров топ-клубов Италии.

Как сообщает The Telegraph, аргентинец может встать у руля "Интера" или "Ювентуса". С поста тренера первых может уйти Антонио Конте, а вот "зебры" рассмотрят возможность увольнения Сарри в случаи провала в ЛЧ.

