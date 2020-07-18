Теория Большого Взрыва. Руслан Малиновский изумляет Италию

"Аталанта" очаровывает всю Европу. 93 гола после 33-ёх туров Серии А не забивал никто с 1958-го года. "Ювентус" - единственный из 11-ти последних соперников, кому удалось отскочить к ничьёй. Очаровывает и игра Руслана Малиновского. В последних семи матчах никто в команде не набрал больше очков по схеме "гол+пас", чем он. Три гола, три ассиста и заработанный пенальти внесли важнейший вклад в серию команды. Причем особенно восхищают удары. "Ювентусу" он даже забил слабой правой ногой. Ну а левая чуть не разрывает сетку. Попробуем же объяснить, почему он настолько добавил.

Благодаря другим

Команда играет так, как позволяет ей соперник. А отдельный игрок - столько, сколько позволяют ему конкуренты в борьбе за место в составе. Джан Пьеро Гасперини изначально оценивал украинца как игрока, способного заменить Алехандро Гомеса между линиями. Проблема в том, что капитан незаменим. Он кумир болельщиков, один из лучших и любимейших игроков в истории клуба, уже рекордсмен лиги по ассистам за один сезон - 16. Он действует не только между линиями, но и на фланге, вспоминая о прошлом вингера. Впрочем, это и его настоящее.

Дуван Сапата - центрфорвард, также нужный Гасперини.

Слабым звеном "трёх теноров", как их назвал спортивный директор Джованни Сартори, оставался Йосип Иличич. Человек по кличке "бабушка". Словенец привычно начал сезон сонно, вяло. Но затем набрал сумасшедшую форму. Ещё в декабре он был главным героем разгромов "Милана" и "Пармы" со счетом 5:0. В начале марта побил свой сезонный рекорд карьеры по забитым - 15. В Лиге Чемпионов на валенсийской "Месталье" забил все четыре гола. А на карантин ушел лидером среди игроков лиг Топ-5 по голам в 2020-ом году во всех турнирах - 14. Среди них блестящий заброс с центр поля за шиворот вратарю "Удинезе".

Здесь Малиновскому повезло с карантином. В начале осени он всё ещё не был готов отобрать место у Йосипа. В декабре был последним в главной обойме полузащитников и атакёров по выходам в "старте" и отыгранным минутам. В начале 2020-го года уже набрал весьма приличную форму, но Иличич был просто неудержим. Лишь теперь, когда конкурент в который раз вернулся после длительного перерыва плохо, с травмой, не готовым физически, Руслан налетел стремительно. Да и играть каждые три дня даже лучший Иличич не способен в силу своей физиологии. Так что в июне-июле украинец уж точно играл бы часто.

Брутальный тренер повзрослел

Всё же и без словенца конкуренция в команде лишь усиливалась. Её лучший бомбардир Луис Муриэль сидит на скамье запасных. Марио Пашалич - прямой конкурент, обладает тем, в чем украинец ранее был слаб - подключением в штрафную площадку без мяча. Может закрыть и центральную зону. Его аренду на второй год и затем выкуп лично требовал Гасперини. Ну и, разумеется, препятствием был сам тренер. Трансфер Малиновского он не просил, опорником его упорно не видел. Также тренер в целом не любил замены. Даже переход на пять замен встретил отрицательно, заявляя, что футбол превращается в баскетбол.

Ну и главное - интенсивность. Для Гасперини это первое качество, требуемое от игрока. Нужно постоянно бегать, постоянно искать продвижение вперед, постоянно пытаться отбирать мяч. Постоянно угрожать воротам. А к такой игре Малиновский, ещё в Бельгии не раз слышавший от тренеров критику из-за недостаточной физической формы, поначалу просто не был готов. Ныне же Гасперини уже считает замены большой помощью, активно ротирует состав. Предоставляет отдых и шансы всем. Он уже не зациклен на "трёх тенорах". Игра в Лиге Чемпионов заставила его многое осознать. Даже, можно сказать, повзрослеть.

"Он наиболее брутальный тренер в моей карьере. Очень импульсивный. У него очень специфические идеи и много информации для игроков. Физическая форма для него на первом месте. Иначе в его стиле тяжело играть". Малиновский описал своего наставника очень точно. И у такого ни один новичок никогда не адаптируется сразу. Особенно - при "святых монстрах" (Eco Di Bergamo) Гомесе, Иличиче и Сапате. Как написали в той же газете, в дверной звонок Гаспа почтальон звонит дважды. Сразу он не реагирует. Кто-то отпадёт очень быстро и даже будет освобожден в то же лето, в которое пришёл. Как Мартин Шкртел год назад.

Новое оружие

Гасперини изменился не только в плане замен. Поначалу он даже просил Малиновского не так часто пробивать из-за пределов штрафной, поскольку так забивают мало голов. В предыдущем сезоне по ударам издали команда была всего лишь 13-ой, по голам издали - шестой, по голам со "стандартов" - восьмой. Зато ныне по ударам издали седьмая, по голам - первая (18 против девяти год назад). Первая и по голам со стандартных положений. А среди отдельных игроков Луис Муриэль и Малиновский в Топ-3 лиги по голам издали. И всё это приветствуется и поощряется тренером, называется им "важным оружием".

Изменился и сам Руслан. В начале сезона он был игроком для спецзаданий. Выходил в "старте" в матчах повышенной сложности. Против "Ромы", "Лацио", "Милана", неудобных "Фиорентины", "Вероны", "Сампдории". Ему предписывали помогать в отборе и циркулировании мяча в центре поля. Потому он играл далеко от штрафной. Держал мяч, успокаивал. Передерживал. Гасперини заявлял, что он перебарщивает с касаниями мяча. В этих матчах казалось, что "Аталанта" играет по схеме 3-5-2. А затем, когда тренер осознал и заявил, что важны те, кто заканчивают матч, украинец стал другим спецназовцем - суперсабом.

И лишь летом, к которому подошёл в отличной физической форме (слова тренера), он начал играть острее, ближе к воротам (18 ударов за последние 307 игровых минут). Потому и стал "просто" игроком стартового состава. Начал "просто" забивать. Логично, ведь теперь Руслан не устаёт после рейдов от центра поля. Также он начал гораздо чаще появляться в штрафной площадке соперника. За 22 минуты матча против "Ювентуса" он коснулся там мяча столько же раз, сколько за 169 минут матчей против "Ромы" и "Лацио" осенью. Результат - гол из пределов штрафной. Результат - заработанный пенальти против "Кальяри".

Он в целом стал наглее. Постоянно идет в обыгрыш, желает проходить соперников и бить по воротам либо отдать голевой пас. Ищет вертикали в атаке. Ищет мяч. Не прячется. Уверен в себе. Такие качества замечательны для любой команды, а для "Аталанты" - тем более. Он не боится ошибиться, не боится потерять мяч.

Да и теряет гораздо реже. В 2020-ом году - в два раза реже, чем в 2019-ом. Также Руслан фолит в два раза меньше. То есть играет гораздо чище и аккуратнее. Матчи с 8-9 потерями мяча остались в прошлом. Разве что против "Брешии" он немало ошибался. Но тогда забил и отдал два ассиста.



"Запуск с мыса Канаверал", "баллистические качества, которых у нас нет". "Настоящее чудо", "торпеды". "Во Вселенной три загадки - происхождение Большого Взрыва, темная материя и причина, по которой Малиновскому удаются такие бомбы". Пресса и Гасперини не перестают восхищаться. СМИ даже сравнили его с легендой "Интера" Марио Корсо. А ведь того называли . Огромный комплимент. Впрочем, Руслан - не только удар. В Бельгии в лучшие времена его называли "магом", "генералом", "гала-Малиновским". За последний месяц в Италии он заслужил такие же эпитеты. Нужно лишь продолжать.

Фото - Atalanta.it