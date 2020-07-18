Де Лигт может выбыть на длительный срок из-за операции

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт может выбыть на длительный срок из-за травмы, сообщает Corriere di Torino.

С ноября 20-летнего голландца беспокоит плечо, которое он повредил в игре с "Аталантой" (3:1). В ближайшее время футболист должен принять решение о необходимости операции, так как обычным методам лечения сустав плеча уже не поддаётся. В случае операции оборонец досрочно завершит текущий сезон и, скорее всего, пропустит начало следующего.

В текущем сезоне Де Лигт провёл в составе итальянской команды 26 матчей в Серии А и забил 3 гола.