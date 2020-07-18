Балотелли ведет переговоры с клубом Серии С

Форвард "Брешии" Марио Балотелли может продолжить карьеру в третьем по силе дивизионе Италии.

По информации Sky Sport Italia, представитель Серии С "Комо" сделал предложение 29-летнему нападающему.

В минувшем сезоне Серии С клуб из одноименного города занял лишь 13-е место. Однако отмечается, что у команды большие амбиции на будущее под управлением индонезийских владельцев.

Отмечается, что "Комо" уже ведет переговоры с Балотелли по личному контракту и готов удовлетворить его требования.

Напомним, что нападающий в этом сезоне неоднократно вступал в конфликт с "Брешией". Клуб предлагал игроку расторгнуть контракт по взаимному согласию, но он отказался.