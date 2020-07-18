Конте: Интер охотно критиковали, наконец-то начинаем видеть признание нашей работы

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мыслями накануне поединка против "Ромы" в рамках 34-го тура чемпионата Италии.

"Мы наконец-то начинаем видеть признание нашей работы, парней начинают оценивать по достоинству. Ранее, что удивительно, команду слишком охотно критиковали.

Санчес пропустил пять месяцев из-за серьезной травмы, у наших полузащитников постоянно были травмы – как у Сенси, который почти не играл. Были повреждения у Гальярдини, Бареллы, Весино, у которого проблема с коленом...

Нам пришлось нелегко, но стакан для нас наполовину полон. Кто бы ни выходил на поле вместо этих игроков, хорошо себя проявлял. Я говорю о таких футболистах, как Брозович, Борха Валеро, Эриксен, который еще находится на этапе адаптации.

"Рома" – команда с отличными игроками и хорошим тренером. Это будет сложный матч, поскольку мы победили "СПАЛ" два дня назад. Из-за переезда у нас было меньше дней на восстановление", – рассказал итальянский наставник.